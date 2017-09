Ajakirjanik Mark Schanowski lisas, et Markkaneni treeningprogramm pidavat olema niivõrd muljetavaldav, et mees plaanib kindlasti alates oma esimesest NBA mängust silma paista.

1990ndate aastatel NBAs valitsenud Bullsis on käimas ülesehituse faas ning klubi juhid on väidetavalt arvestanud sellega, et tagasihoidliku hooaja järel saab endale taas drafti abil väärt mehi lisada. Suuremat edu loodetakse paari hooaja pärast.

“Loodetavasti ei tee Markkanen liiga head hooaega, muidu hakkame liiga kiiresti mänge võitma,” arutles Gill naerdes. USA profispordis on kombeks, et kehvemad meeskonnad saavad paremad draftivalikud ning seeläbi hoitakse liiga taset ühtlasena.