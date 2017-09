Täna avati Radisson Blu Hotel Olümpia Olybet spordibaaris seni suurim Eesti heitealade ja mitmevõistluse ajalugu tutvustav näitus, mis sisaldab nii kirkamaid tiitlivõistluste medaleid kui põnevamaid võistlusvahendeid.

Näituse avasid reedel Gerd Kanter, Mikk Pahapill, Jüri Tamm, Liina Laasma, Aleksander Tammert, Marek Kaleta ja Erich Teigamägi. Näituse esemed pärinevad Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Spordimuuseumi varamust ning erakogudest. Näitus on tasuta ning jääb avatuks 10. oktoobrini.

Näituse korraldaja Ants Kiisa sõnul on Eesti tugevate meeste ja naiste riik ning meile on enim kuulsust ja rekordeid toonud just kergejõustik ja heitealad. "Nii põnevat ja laia ekspositsiooni pole kuskil varem avalikult näidatud," ütles Kiisa.