Kariibimere spordiajakirjanike liit annab teada, et orkaan Irma on nõudnud tuntud kergejõustikutreeneri Xavier Samuelsi elu.

Briti Neitsisaartelt pärit treeneri käe all jõudis tänavu maailma tippu 400 m tõkkejooksja Kyron McMaster, kelle nimel on hooaja tippmark 47,80. Londoni MM läks mehel aia taha, sest ta diskvalifitseeriti juba eeljooksus.

Orkaan on Neitsisaartel tekitanud niivõrd suuri purustusi, et ka info liikumine on peaaegu peatunud. Samuelsi surma kinnitavad siiski mitmed allikad, teiste hulgas ka sealse kergejõustikuliidu endine juht Dean Greenaway.