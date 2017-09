Tavainimese unegraafik on lihtne, kaheksa tundi und ja käib kah! Kuidas aga puhkavad inimvõimete piire kompavad tippsportlased? Britt Nick Littlehales on juba pea kaks aastakümmet õpetanud maailma paremaid atleete õigesti sõba silmale saama. Endine golfimängija on tarkusterasid jaganud näiteks korvpalluritele, jalgratturitele, ragbimängijatele ning teistelegi. 2004. aastal Portugalis toimunud jalgpalli EMi eel oli tema see, kes mudis enne Inglismaa koondise saabumist kõik hotellitoad seesuguseks, et seal oleks võimalikult hea vutimängudest taastuda. On ju majutusasutuste voodid mõeldud nii 50 kui ka 200 kilogrammistele kodanikele, nii konverentsikülastajatele, loidudele puhkajatele kui ka poissmeesteõhtu pidulistele. Tippsportlased vajavad individuaalsemat lähenemist.

Endise voodifirma turundusmehe Littlehales’i kuulsaimaks kliendiks on Portugali jalgpallikoondise ning Madridi Reali legend Cristiano Ronaldo. Iseenesestki mõistetav, et karjääri jooksul üle 600 värava löönud mehe taga on taustatiim, kes aitavad tal igast tillukesena tunduvast detailist maksimumi võtta.

„Ronaldo ei ole huvitatud kiiretest dieetidest või teiste kopeerimisest, teda huvitab ainult see, kas mingi moodus teeb ta paremaks,“ on tuduguru ründemasina kohta sõnanud. Mis ivasid Littlehales jagab? Tööinimene on harjunud öise 8-tunnise unetsükliga, kuid Nickile see muljet ei avalda, oma kundedel soovitab ta kiigata alternatiivi poole ning magada ööpäeva jooksul viis korda poolteist tundi! Põhjus? Kui kontorirott puhkab oma tavapärase taksi, siis päeval kella ühe ja kolme vahel on ta innutu ning vähem produktiivsem, vutimeestel on laupäeval kell kolm aga aeg, mil tuleb end fännidele tõestada ning vastastiim mutta tampida. Pooleteisttunnine tsükkel olevat selleks kõige paslikum. Nõuandeid on tal veelgi. Poolteist tundi enne voodisse minekut tuleks telefoni näppimine ning teleka ja muude ekraanide vahtimine lõpetada. Tudima peab tippsportlane värskete linade vahel looteasendis ning luksuslikud suured madratsid võib kohe prügimäele tassida. Parim on 10 sentimeetrit paks vahtmadrats.