Täna teatas Valgevene suurklubi Barõssavi BATE, et nad lõpetasid lepingu Eesti koondise äärekaitsja Artur Pikaga.



Hiljuti Inglismaa kolmanda liiga klubi Fleetwood Town juures testimisel käinud Pika olukord sellest eriti kergemaks ei läinud. Tõenäoliselt poleks talle BATEs mänguaega jagunud, kuid hetkel ei ole tal ka vabaagendina ülemäära palju valikuid.



Kuna ta sai lepingust priiks pärast seda, kui suures osas riikides suleti suvine üleminekuaken, ei saa ta vabaagendina nende riikide klubide ustele koputada.



Hetkel on Euroopa tuntumatest liigadest lahti veel Tšehhi ning Türgi liiga aknad, mis sulguvad täna ning Portugali kõrgsari, mille aknale tõmmatakse kardin ette 22. septembrini. Kui olla veidi utopistlik, siis 17. septembrini saab mängijaid registreerida Argentiina ning 16. oktoobrini Austraalia liigasse. Kõikidesse eelpool mainitud liigadesse saab Pikk aga siirduda ka pärast üleminekuakna sulgumist.



Eesti meistrisarja naasmine tundub juhendi järgi sisuliselt võimatu, sest a) Pika leping ei lõppenud enne viimase üleminekuakna sulgemist; b) mängija tuleb üles anda hiljemalt septembrikuu esimesele täisvoorule eelneval päeval.



See päev oli eile.



Jalgpalliliidust kinnitati Õhtulehele, et reeglite järgi ei oleks Artur Pikal õigust Eesti klubiga liituda ning niivõrd suurt erandit pole keegi kunagi varem taotlenud.