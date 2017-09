Eesti jalgpallimeistrivõistluste 28. vooru esimene maiuspala pakuti Hiiu staadionil, kus tabelis kolmandat kohta hoidvale Nõmme Kaljule tuli Maarjamäelt külla vahetult nende ees paiknev Tallinna Levadia. Kuigi lisaminutite alguses tundus Levadia meeste võit veel tõsiasi, jäi viimane sõna sedapuhku nõmmekatele, ning lõpuvile kõlades säras tablool 1:1 viigitulemus.

1. Mis otsustas mängu saatuse?

Levadia meeste kangus. Nii kaitseliinis kui ka kõrgemal hambad ristis võidelnud Levadia näitas, täpselt nagu Eesti koondiski, et suure tahtmise korral on kõik võimalik. Loomulikult polnud tänases kohtumises meeskondade tasemevahe nii suur, kui üldse sellisest asjast rääkida saab. Siiski oli Igor Prins oma hoolealustele selgeks tehtud, et esmalt tuleb taga asjad korras hoida ning alles seejärel saab rääkida rünnakule lülitumisest.