Eesti jalgpallimeistrivõistlustel alustati hooaja viimase, neljanda ringi mängudega. Tänastes esimestes kohtumistes alistas Viljandi Tulevik võõrsil Pärnu 3:2, Tartu Tammeka ja Paide mängisid 1:1 viiki.

Mulgid sõitsid naabrite pärnakate juurde välksõjaplaaniga - tosina minutiga oli seis 3:0! Väravad lõid Indrek Ilves, Gerdo Juhkam ja Herol Riiberg. 17. minutil lõi Enrico Veensalu küll ühe ka üheksa minutit enne lõppu Ronaldo Tiismaa teise värava tagasi, kuid järele ei jõutud. Tartus viis Henri Hanson 24. minutil külalised juhtima, Tammeka viigivärava autor oli Tristan Koskor (68. minut).

Tabeli alumine pool on päris tihedalt koos. Kui 8 punkti peal olev Pärnu on selgelt viimane, siis võitlus 6.-9. koha eest käib ilmselt viimaste mängudeni. Tammekal on kuuendana 29, Sillamäe Kalevil (mängib homme Narva Transiga) seitsmendana 26, Paidel kaheksandana 25 ja Tulevikul üheksandana 22 punkti. On selge, et mulgid üritavad üleminekumängudele viivast eelviimasest kohast pääseda.