Mängijad pole siiski usku kaotanud. Tsenter Ioannis Bourousis ütles portaali Eurohoops.net vahendusel, et nüüd on meeskonnal viimane võimalus ennast kokku võtta.

Eelroog söödud, aeg on asuda prae kallale. Kahe päeva jooksul saavad korvpalligurmaanid nautida EMi kaheksandikfinaale ja juba enne nende toimumist on kindel, et mõned medalisoosikud peavad üsna varajases faasis kohvrid pakkima. Eriti tõusevad esile kaks paari: tänane Leedu – Kreeka ja homne Horvaatia – Venemaa.

Palju on räägitud Kreeka koondise sisepingetest. Näiteks läksid enne EMi omavahel kisklema Bourousis ja tagamees Nikos Pappas ning eesliinimängijad Kostas Papanikolau ja Dimitris Agravanis. „Kui panna kaamera riietusruumi, siis näete, et rohkem pole midagi halba juhtunud. Ka minu ja Pappase intsidendil polnud sisekliimaga mingit pistmist,“ väitis Bourousis.

Horvaatia ja Venemaa paaris on aga favoriiti keeruline leida. Mõlemad said alagrupis vaid ühe kaotuse, horvaadid alistusid suurfavoriit Hispaaniale ja venelased Lätile.

„Tegelikult läks meil käest ära ainult Lätiga kohtumise teine poolaeg. Aga kokkuvõttes oleme tegutsenud suurepäraselt nii kaitses kui rünnakul,“ pakatas Venemaa koondise veteran Vitali Fridzon ajalehe Izvestija veergudel enesekindlusest.

Et kõik kohamängud peetakse Istanbulis, võiks arvata, et Türgil on kohustus ületada vähemalt esimene tõke. Ent kohe tuleb vastu Hispaania ja nii langevad võõrustajad konkurentsist ilmselt juba varajases faasis. Peatreener Ufuk Sarica tõdes, et heal päeval võivad nad võita isegi Hispaania-sugust kolossi, aga tegelikkuses on noorte liidritega türklaste jaoks hea saavutus juba 16 parema sekka jõudmine.

Tõehetk on ka meie põhja- ja lõunanaabril. Alagrupis nii Prantsusmaa kui ka Kreeka alistanud Soome koduväljakueelis on kadunud ja täna minnakse vastamisi Itaaliaga. Edasipääsuks vajavad soomlased 20aastase Lauri Markkaneni suurepärast esitust, sest tipptasemel karastunud tegijaid on Itaalial enam. Hea uudis on Soomele aga hüppeliigest vigastanud Jamar Wilsoni tervenemine.

Jamar Wilson (palliga). (RONI REKOMAA)

Tugevas D-alagrupis Serbia järel teise koha saanud Läti kohtub Montenegroga ja kaotus oleks lätlastele ilmselge pettumus. Üks ohumärk siiski on - suurem osa Läti koondislasi on Istanbulis hädas olnud kõhuviirusega ning tagaliini vedur Janis Strelnieks viidi neljapäeval lausa haiglasse.

Korvpalli EMi kaheksandikfinaalid

Laupäev, 9. september

12.30 Sloveenia - Ukraina

15.15 Saksamaa – Prantsusmaa

18.45 Soome – Itaalia

21.30 Leedu – Kreeka

Pühapäev, 10. september

12.30 Läti – Montenegro

15.15 Serbia – Ungari

18.45 Hispaania – Türgi