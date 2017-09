Jalgpalliliiga keskne mäng Nõmme Kalju - Levadia lõppes täna Hiiu mändide all tulemusega 1:1, võõrustajate mängija Karl Mööl ei hõisanud päris lõpus löödud viigivärava üle.

"Lõime lõpus küll selle värava, kuid rahule ei saa jääda. Kui sihid kulda, on selline tulemus pettumus. Levadial polnudki väga võimalusi, selles suhtes oli mäng meie kontrolli all," rääkis Mööl. "Ei taha sellise asja üle nuriseda, aga niisuguse vilega ei saa mängida. Väljakul lihtsalt on mõned mehed, keda ei tohi puutuda."

Järgmises voorus kohtub Kalju liidri FC Floraga. "Nad peavad meie vastu väljakule tulema ja näitama, mis mehed on, kui tiitlit tahavad!" hüüatas Mööl.