Eile õhtul Eesti jalgpalli meistriliigas peetud Pärnu Vapruse ja Viljandi Tuleviku mängus eemaldas matši peakohtunik Grigori Ošomkov Pärnu meeskonnast vale mängija, aga Eesti Jalgpalli Liit otsustas Uku Kõrre punase kaardi tühistada.

Tulevik oli Pärnu Rannastaadionil mängu 3:1 juhtimas, kui Vapruse vutimees Toomas Pent 37. minutil viimase mehena Viljandi pallivõluri Herol Riibergi määrustevastaselt maha tõmbas. Ošomkov nägi olukorda aga valesti või ajas midagi sassi ning näitas punast kaarti Pendi asemel hoopis tema meeskonnakaaslasele Uku Kõrrele, kes väljakult lahkuma pidi. Pärnu kaotas lõpuks mängu 2:3.

Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitas Soccernet.ee-le, et Kõrre punane tühistatakse. "Kuna anti valele mehele punane, siis vastavalt reeglitele see punane tühistatakse. See tähendab, et mängija järgmist mängu vahele jätma ei pea. Ja ei pea ka keegi teine jätma. See on ainus olukord, mis võimaldab kaardi tühistamist," ütles Uiboleht.