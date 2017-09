Pealtnägijate sõnul oli Abdusalamovil juba esimeses raundis raskusi läbi nina hingamisega ja kohtumise lõpuks oli tema nägu üleni verine ja paistes. Sportlaste meditsiinilise abi eest vastutava New Yorgi osariigi spordikomisjoni (NYSAC) arstid vaatasid Dagestani päritolu poksija üle ja soovitasid tal minna röntgenisse, et teha kindlaks, kas ta näos on kõik luud tervad. Aga alles pärast seda, kui Abdusalamov oleks naasnud Floridas asuvasse elukohta!

Pärast erakorralist operatsiooni elas Abdusalamov üle mitu insulti, oli mitu nädalat koomas ja viibis haiglaravil üle 10 kuu. Nüüdseks 36aastaseks saanud poksija parem pool on endiselt halvatud ning ta ei saa kõndida ja normaalselt rääkida. Tema eest hoolitseb Connecticuti osariigis asuvas majas abikaasa Bakanai Abdusalamova ja isa paranemisele elavad kaasa kolm tütart, kellest noorim sündis pisut enne saatuslikku poksimatši.

Abdusalamova ütles ESPNile, et rahast on perekonnale suur abi, aga õnnelikuks teeks neid vaid üks asi. "Vahetaksin need miljonid selle vastu, et Mago tuleks meie sekka tagasi sellisena, nagu ta oli. Aga need asjad ei käi niimoodi - me ei saa õnne osta. Täielikult ei parane ta enam kunagi, aga vähemalt ei sõltu me enam teistest ja saame otsida rohkem ravivõimalusi."