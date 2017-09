Inglismaa jalgpalli kõrgliiga põnevuskohtumises Manchester City ja Liverpooli vahel pakkus rohkelt kõneainet Liverpooli senegallasest ääreründaja Sadio Mane 37. minuti punane kaart.

Mane läks seisul 0:1 võitlusesse karistusalast välja jooksnud City väravavahi Edersoniga ja sirutas jala nii kõrgele, et tabas brasiillast pähe. Peakohtunik Jon Moss ei kõhelnud hetkekski ja näitas Manele punast kaarti.

Sadio Mane should be charged for attempted murder #MCILIV pic.twitter.com/qWQOQoTmLQ