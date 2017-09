SEB Tallinna Maratoni raames toimus täna 10 km pikkune sügisjooks, mille kolmikvõit läks üldarvestuses Keeniasse. Parima eestlasena sai Karel Hussar neljanda koha, vahendab ajakirja Jooksja Jooksuportaal.

Meestest võttis võidu keenialane Benard Korir ajaga 29.46, tema järel finišeerusid Ibrahim Mukunga Wachira 29.49-ga. Mees stardib homme ka poolmaratoni distantsil. Kolmandana lõpetas samuti keenialane Henry Kipsang ajaga 30.43.

Parima eestlasena sai Karel Hussar neljanda koha ajaga 32.25. “Mustad mehed on klass omaette," sõnas Hussar ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. "Minul nii kiiret jalga veel ei ole. Lasime neil kohe oma teed minna. Natuke jäi realiseerimata, aga parima eestlase kohaga tuleb rahul olla." Pärast tänast jooksu mees enam plaane ei tee ja peab oluliseks tervist hoida.

Naistest võitis Tallinna sügisjooksu ajaga 35.49 Liina Tšernov. Tulemus osutus rohkem kui poolteist minutit kehvemaks kui nädal tagasi Pärnus Jüri Jaansoni Kahe Silla jooksul. Selleks on ka põhjus, sest Tšernovis tegi valu jalg. “Mõtlesin, et kannatan valu ära. Pole hullu, see läheb paari päevaga üle, siis peab ravima hakkama. 10 km distantsil mul ei ole vaja, et keegi mind veaks. Jooksen omas rütmis. Siht on ees ja lähen,” ütles Tšernov ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Pärast tänast tõmbab ta hooajale joone alla ja katsub jala korda saada, et uut ettevalmistust tervena alustada. “Mõnda aegal ujun ning sõidan jalgrattaga. Puhkan jooksust,” lisas Tšernov.

Ajaga 36.30 sai naistest teise koha Liina Luik (TÜASK) ning kolmanda koha aina paranema vormiga Kaia Lepik (Täppsportlased) isikliku rekordiga 36.58.