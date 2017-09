Mängu viimane sõna jäi siiski koduperemeestele. Kõigest kuus minutit hiljem lõi enda ja võõrustajate teise värava Maxim Choupo-Moting. Seisul 2:2 kohtumine lõppeski.

Tänane tulemus tähendab, et nüüd on kõik Inglismaa kõrgliiga meeskonnad vähemalt korra libastunud ning täiseduga jätkavat satsi enam pole. Nelja mängu järel on enim punkte, kümme, koos Manchesteri linna klubidel, kellele järgneb kohe valitsev meister Londoni Chelsea.

Homme peetakse Briti saartel kaks kohtumist kui Burnley võõrustab Crystal Palace't ja Swansea madistab kodus Newcastle Unitediga. Liigatabeli ülemises otsas võib varajases staadiumis korrektuure teha ka Huddersfield, kes läheb esmaspäevases kohtumises vastamisi viimasel real paikneva West Hamiga.

Inglismaa liigatabel: