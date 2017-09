Eesti üks armastatumaid sporditegelasi Ott Kiivikas tähistab täna oma 40. sünnipäeva.

Kuigi sportlase kohta on Kiivikal eluaastaid juba soliidselt, siis on fitnessiga tegeleva mehe vorm muljetavaldav. Sügisel ootavad teda ees juba 17. maailmameistrivõistlused, kus sihid mõistagi kõige kõrgemad on.

Suure juubeli puhul avab Kiivikas täna kell 14 Ülemiste sportlandis medalinäituse, mida on kõigil huvilistel võimalik vaatama minna.