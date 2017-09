„Arvan, et mängimisest eemal olemine aitas Sloane'il olla rohkem keskendunud. Nüüd suudab ta närvide ja raskustega paremini hakkama saada,“ sõnas Stephensit kunagi aidanud tennisetreener Paul Annacone, kes on töötanud ka koos Pete Samprasega.

Naiste tennis on USAs tõusuteel

Trauma tõttu langes tennisist WTA edetabelis kui kivi ning oli poolteist kuud tagasi maailma 957. reket. Homme avaldatavas värskes pingereas on naine aga tõusnud 17. kohale.

Keysi 6:3, 6:0 võitnud Stephensi sõnul pidas ta USA lahtistel triumfeerimist võimatuks ülesandeks. „Peaksin nüüd karjäärile punkti panema, ma ei suuda seda tulemust kunagi ületada. Teekond siia on olnud imeline ning ausalt öeldes ei muudaks ma selle juures midagi,“ sõnas üliõnnelik tennisist pärast tiitlilahingut naljaga pooleks.

TŠEMPION! USA lahtised võitnud Sloane Stephensi varasem parim tulemus Suure slämmi turniirilt pärines 2013. aastast, kui ta jõudis Austraalias poolfinaali. (REUTERS)

Ühes tiitlivõiduga sai Stephensist tenniseajaloo viies naine, kes on Suure slämmi turniiril asetuseta võidutsenud. Kvinteti hulka kuulub ka lätlanna Jelena Ostapenko, kes triumfeeris tänavu mäletatavasti Prantsusmaa lahtistel.

Lisaks ihaldatud tiitlile teenis Stephens auhinnarahana 3,7 miljonit USA dollarit ehk veidi üle kolme miljoni euro. Kui võitjale priske tšekk üle anti, pani ameeriklanna reaktsioon publiku naerust rõkkama. „See on päris suur summa. Vau,“ imestas ta.

Stephensi triumfiga lõppenud päevale pani sobiva punkti tema poiss-sõber, USA jalgpallikoondislane Jozy Altidore. Kuigi vutiäss müttas finaali ajal kohalikus kõrgliigas San Jose Earthquakesi vastu ning ei saanud kohtumist jälgida, andis Altidore'i ema talle tema armastatu võidust poolajapausil teada. Ründaja tähistas Stephensi edu kahe teisel poolajal löödud väravaga. „Ta oleks pidanud kübaratriki (kolm tabamust - H.R.) kirja saama,“ tögas valgepallur oma kaaslast.

Muide, ameeriklanna võit kodusel Suure slämmi turniiril on ookeani taga tekitanud paraja meediatormi ning eksperdid on ühel meelel: naiste tennis on USAs selgel tõusuteel, sest lisaks kahele finaali jõudnud kohalikule pääsesid nelja parema hulka ka ameeriklannad Venus Williams ja CoCo Vandeweghe.

Samuti lööb laineid kõigest 18aastane Catherine Bellis, kes on maailma edetabelis juba 36. kohal ning USA-l on erinevates vanuseklassides ohtralt noori talente. USTA - sealse tenniseliidu - sõnul tuleb selles eelkõige tänada Venus ja Serena Williamsit, kes on alates eelmise sajandi lõpust pidevalt tipus püsinud.

Stephensi sportlikud geenid

Et Sloane Stephensi ema Sybil on endine ujuja ning tema isa John teenis leiba Ameerika jalgpallurina, pole teps mitte ime, et sportlikusse perekonda sündinud tüdrukutirts oma vanemate eeskuju järgis ning üheksa-aastaselt tennisereketi kätte võttis.