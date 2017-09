Esiteks võtame luubi alla vaid kuni 21aastased vutimehed. Teiseks oleme nimekirjast meelega välja jätnud Madridi Reali Marco Asensio ning 105 miljoni euro eest FC Barcelonaga liitunud Ousmane Dembele ja teised duo kuulsusega võrdväärsed pallurid, sest nad on piisavalt tuntud nimed, kelle anne tutvustamist ei vaja.

Jalgpalli Meistrite liigas osaleva 32 meeskonna hulgast leiab ohtralt mängijaid, kes on noorest east hoolimata maailma ühed paremad pallurid ning keda teab iga vutisõber. Õhtuleht toob välja viis üliandekat tänavu Meistrite liigas osalevat mängijat, ent lool on kaks konksu.

20aastane belglane oli aastaid tippklubide radaril, kuid alles tänavu lasi ta lapsepõlveklubist Brüsseli Anderlecht jalga. Tielemans ei liitunud aga Barcelona, Madridi Reali või Müncheni Bayerniga, vaid AS Monacoga. Prantsusmaa valitsev meister maksis tema teenete eest 25 miljonit eurot.

Meistrite liigas juba 16aastaselt debüteerinud Tielemans on fantastiline poolkaitsja, kelle suurepärane sööduoskus ja –silm, intelligentsus ning enesekindlus loovad keskväljakindraliks vajalikud eeldused.

Samuti on Tielemans resultatiivne. Näiteks mullu lõi ta Anderlechti eest kõikide sarjade peale kokku 18 väravat, mis on poolkaitsja kohta kõva sõna. Lisaks andis ta 15 resultatiivset söötu. Järele aitamist vajab tema füüsis – nii jõud kui ka vastupidavus - , kuid Monaco fännide õnneks teab pallur seda.

Kuigi paljud ootasid Tielemansi üleminekut mõnda gigantklubisse, sobib belglane Monacosse ja Monaco belglasele valatult. Usaldab ju Prantsusmaa satsi peatreener Leonardo Jardim noori ning laseb neil rahus väljakul mütata. Mänguaeg on Tielemansile aga hädavajalik, sest vaid nii on tal võimalik oma potentsiaali täita.

Dan-Axel Zagadou

Dortmundi Borussia talendivabrik ei näita vaibumise märke. Julian Weigli, Christian Pulisici, Jacob Bruun Larseni ja Zlatan Ibrahimovici mantlipärija Alexander Isaki kõrvale hangiti sel suvel 18aastane kaitsemürakas Zagadou.

Pariisi Saint-Germainist Saksamaale siirdunud prantslane on meeskonnaga kiiresti kohanenud ning Dortmundi peatreener Peter Bosz on talle meeleldi mänguvõimalusi jaganud. Zagadou pole hollandlase usaldust kuritarvitanud ning on näidanud küpset mängu.

Dan-Axel Zagadou (paremal). (AFP)

Elevandiluuranniku juurtega keskkaitsja on 196 cm pikkuse juures üllatavalt hea liikuvusega ning tema füüsiline tugevus ja võimsus teisel korrusel ei šokeeri kedagi. Silmatorkavaid miinuseid Zagadoul polegi.

Moussa Dembele

21aastast ründajat pandi sel suvel Suurbritannia tippklubidega pikalt paari, kuid mullu Glasgow Celticuga liitunud prantslane on Šotimaa hiiule truuks jäänud. Huvi Dembele vastu pole üllatav, sest mullu lõi ta 29 liigamängus suisa 17 väravat.

Sealjuures ka kaks järjestikust kübaratrikki löönud Dembele toob ühel hetkel Celticule piraka rahatšeki, kuid selle üle ei tasu imestada: tal on haruldane anne olla õigel ajal õiges kohas, samuti ei raiska Dembele kuigi palju võimalusi.

Moussa Dembele. (REUTERS)

Lisaks suurepärastele ründajainstiktidele saab kiita Celticuga eestlase Mattias Käidi koduklubist Fulham liitunud kesktormaja kiirust ja hüppevõimet, millest viimane teeb ta õhuvõitlustes ohtlikuks relvaks.

Samas on Dembele tähtsates mängudes mõnikord anonüümseks jäänud, kuid 21aastase palluri puhul on see ka loomulik.

Patrik Schick

Tšehh oli tänavu väga lähedal liitumisele Itaalia klubijalgpalli valitseja Torino Juventusega, kuid tehing takerdus Schicki südameprobleemide taha. Ehkki hilisemas arstlikus kontrollis sama tervisemure enam ei tuvastatud, ütles Juventus 21aastasest ründajast lahti.

Lõpuks AS Romaga liitunud Schicki peetakse praegu Tšehhi jalgpalli kõige andekamaks mängumeheks ning mõni unistab, et noormees küündib legendaarse Pavel Nedvedi tasemeni.

Patrik Schick (punases). (AFP)

Ainest selleks Schickis igatahes jagub. Teda on nimetatud Dennis Bergkampi klooniks, sest sarnaselt Hollandi kuulsusele on ka Schick pika mehe kohta väga tehniline ning pole füüsiliselt papist poiss.

Ent Romale 42 miljonit eurot maksma läinud ründajal on arenguruumi küllaga: ta peab arendama oma sööduoskust ning vastase kaitsekolmandikus näitama agressiivsemat ja otsustavamat mängu.

Aleksandr Golovin

Pärast Andrei Aršavini tippvutist kadumist on Venemaa jalgpall oodanud uut staari kui kõrbes ekslev rändaja vett. Ekspertide arvates võiks Aršavini mantlipärijaks olla 21aastane Golovin, kuid sama oodati ka 2008. aasta EMil säranud Alan Dzagojevist, kes pole küll kehv mängija, aga kellel pole õnnestunud end Euroopa tippu murda.

Aleksandr Golovin (punases). (REUTERS)

Mitmekülgne poolkaitsja Golovin, keda seostati sel suvel Londoni Arsenaliga, on väga suure töövõimega mängija. Lisaks kaitsetööle panustab ta meeleldi ka oma leivaisa rünnakusse, kuigi näiteks mullu lõi meie idanaaber Venemaa kõrgliigas vaid kolm väravat.