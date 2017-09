Kui palju teiste klubide pakkumisi tuli suve jooksul Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavani lauale? Mida arvab Eesti koondise kapten jalgpalliturul vallandunud buumist, mis viis muuhulgas selleni, et väidetavalt nõustus Barcelona tema tiimikaaslase Philippe Coutinho eest maksma üle saja miljoni euro?

Pikemas intervjuus selgitab 31aastane Viljandist pärit keskkaitsja, millised eesmärgid püstitas Liverpooli juba alanud hooajaks ja kuidas viib peatreener Jürgen Klopp meeskonna tähtsate mängude eel õigele lainele.

Ragnar, sa oled pidanud klubide ja koondise eest palju väga tähtsaid mänge. Kui võtta arvesse kogu Liverpooli au, uhkus ja finantsiline pool, kas matšid Hoffenheimiga (Meistrite liiga play-off'is võideti Saksamaa tiimi kahe mängu kokkuvõttes 6:3 ja pääseti alagrupiturniirile - toim) olid sinu karjääri ühed tähtsamad?

Arvan, et see kandus rohkem üle klubi juhtkonna ja fännide soovile. Juba ettevalmistuse esimesel päeval ütles Klopp: peame panema end sellisesse olukorda, et need mängud on reaalsus. Olime varakult valmis, et kellelgi ei hakkaks vahetult enne mängu jalad värisema.