Viimast nelja Meistrite liiga hooaega on domineerinud Hispaania klubid, kes on finaalis olnud esindatud vähemalt ühe osalejaga ning on turniiri neljakordsed tiitlikaitsjad. Torino Juventus on uksele valjult koputanud, ent Itaalia valitseja jäi finaalis tunamullu alla Barcelonale, sel kevadel Madridi Realile.

Absoluutselt! Premier League’i taset on narr alahinnata ning ükski vutisõber ei kahtle, et Liverpool, Manchesteri satsid United ja City ning Londoni tiimid Chelsea, Arsenal ja Tottenham Hotspur kuuluvad taseme poolest Euroopa tippklubide sekka.

Jalgpalli Inglismaa kõrgliiga austajad kelgivad alati, et just Premier League on maailma tugevaim meistrisari. Ent viimati jõudis Albionimaa tiim Meistrite liigas – klubivuti vägevaimal turniiril – finaali viis aastat tagasi. Natuke liiga pikk aeg maailma kõige tugevama meistrisarja jaoks, või mis?

Tänavu on inglased Meistrite liigas esindatud viie satsiga – Liverpool, ManU, ManCity, Chelsea ja Spurs -, mis suurendab juba eos Albionimaa tiimide võimalusi maailma ihaldatuim klubitrofee pea kohale tõsta.

Inglismaa tugevaimaks pretendendiks peetakse vaat et ühehäälselt Unitedit. Suvel meeleldi rahakotiraudu avanud Jose Mourinho on enda käe alla saanud tugeva löögirusika, mille algkoosseis on väga hästi tasakaalus ning kuratlikult ohtlik.

Kuigi ründaja Romelu Lukaku peale kulutati peaaegu 100 miljonit eurot, oli suve tähtsaim ost hoopis kaitsva poolkaitsja Nemanja Matici soetamine Chelseast. Serblane on omas ampluaas maailma üks paremaid ning lubab Paul Pogbal peamiselt keskenduda ründetööle. Mullu pidi prantslane tegutsema sügavamal, mis ei lasknud tal enda potentsiaali täienisti avada.

Eesti koondise kapteni Ragnar Klavani leivaisa Liverpooli tüürib teatavasti Jürgen Klopp, kellel on Meistrite liigast ette näidata head tulemused. Et alagrupiloos Punastele – nii fännid biitlite sünnilinna klubi kutsuvad – vimkat ei mänginud, võib Liverpool play-off’is ohtralt kaarte segada.

Samas ei saa tähelepanuta jätta fakti, et Kloppi juhendatav tiim pole üleliia sügav ning viimastel aastatel tavaks saanud kaitseprobleemid näivad jätkuvat ka käesoleval hooajal.

Lisaks meeldib Kloppile viljeleda ülikõrget ja –intensiivset pressingut, mistõttu võib Liverpool hooaja käigus oma füüsilise vormi pealt lõivu maksta. Et pink pole pikk, poleks ime, kui väsimus Klavani koduklubi esitusi pärsib.

Chelsea võimalusi vaagides torkab silma meeskonna peatreeneri Antonio Conte senised tulemused Meistrite liigas. Torino Juventust juhendades tüüris loots klubi kolm korda järjest Saapamaa meistriks, kuid eurosarjas jäi laeks veerandfinaal.

Lisaks vireleb Chelsea keskpoolkaitsjate puuduse käes. Klubi hingekirjas on kõigest neli puhtatõulist keskväljurit - Cesc Fabregas, N'Golo Kante, Tiemoue Bakayoko ja Danny Drinkwater - ning loota, et kvartett terve hooaja tervena ja heas vormis püsib, on naiivne.

Sellest hoolimata ei tohi Chelseat alahinnata nagu ka Cityt, kuid viimane pole Pep Guardiola hoole all Meistrite liigas edukat minekut näidanud. Seega viitab kõik sellele, et ka tänavu tuleb Manchesteri ja Londoni sinistel tiimidel mainekast karikast suu puhtaks pühkida.

Inglismaa klubidest kõige väiksemaid eduvõimalusi Meistrite liigas nähakse Spursil, kes piirdus näiteks mullu alagrupiturniiriga. Tänavu on Spursi kaaslasteks H-grupis teiste seas Madridi Real ja Dortmundi Borussia ehk sama stsenaariumi kordumine on tõenäoline.

Real jahib kübaratrikki

Mandri-Euroopa meeskondadest ei saa üle ega ümber kahekordsest tiitlikaitsjast Madridi Realist, Barcelonast, Juventusest ja Müncheni Bayernist. Viimane Meistrite liiga finaal, kus polnud vähemalt ühte kvarteti liiget, peeti 2008. aastal Manchester Unitedi ja Chelsea vahel.

Ülimalt huvitav saab olema näha, kuidas läheb Pariisi Saint-Germainil. Mäletatavasti tegi Prantsusmaa klubi suvise üleminekuakna suurima ostu, kui soetas 222 miljoni euro eest Barcelona megatähe Neymari. AS Monacost hangiti Kylian Mbappe - esialgu liitus vutikomeet küll laenulepingu alusel - ning sellegi tehingu koguväärtus on vaat et 200 miljonit. Raha kulutamine ei võrdu aga eduga palliplatsil.

Ohtlikuks tasub pidada ka Reali kanget linnarivaali Atleticot. Kuigi FIFA väänas viimastele üleminekukeelu ning nad ei saanud sel suvel meeskonda täiendada, võib mürki võtta, et Diego Simeone hoolealused näitavad taas hingestatud ja distsiplineeritud mängu. Lisaks on ju Atletico raudkindlat kaitset väga raske lahti muukida.

Ehkki Inglismaa klubid - eriti ManU - näivad ohtlikud, peetakse kõige suuremateks soosikuteks just Reali, Bayernit, PSGd ja Barcelonat.

Kas Messi tõuseb Ronaldoga ühele pulgale?

Meistrite liiga aegade parim väravakütt on Madridi Reali ja Portugali koondise staar Cristiano Ronaldo, kes on maailma tugevaimas klubisarjas võrku sahistanud suisa 105 korda. Tema lähimal jälitajal Lionel Messil on kirjas 94 tabamust.