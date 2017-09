Maailm üllatab meid iga päev. Näiteks täna on põhjust kirjutada Rumeenia jalgpalli kõrgliigast, kus Craiova meeskond näitas, kuidas käituda juhul, kui verise särgi asemel pole mehele puhast ürpi selga anda.

Nimelt sai Craiova 17aastane paremkaitsja Vladimir Screciu ühes mänguolukorras vastaselt säärase vopsu vastu pead, et veri lahti. Osa voolas ka Screciu särgile.

Teatavasti ei tohi aga verise särgiga platsil mütata, kuid Screciul polnud varuvormi kuskilt võtta, mistap tuli appi võta vana hea vesi. Nüüd levivadki internetis kurioossed kaadrid, kuidas Craiova pingil kärmelt Screciu särki puhastatakse. Mäng CFR Cluj'i ja Craiova vahel lõppes Cluj'i 2:1 võiduga.

Absolutely epic moment. Screciu didn't have a 2nd shirt after bleeding on his first so Craiova's staff WASHED IT on the bench. BRILIIANT!!!