Kuigi oli juba varasemalt teada, et Kaia Kanepi eduka US Openi järel WTA-tabelis suure tõusu teeb, siis nüüd on see ka ametliku kinnituse saanud.

Nimelt tõusis USAs kvalifikatsioonist veerandfinaali murdnud Kanepi 308 kohta, millega platseerub ta nüüd naiste edetabelis 110. real. Viimasel kolmel turniiril avaringis langenud Kontaveit püsib jätkuvalt kõrgel, kui loovutas ühe koha, mis annab positsiooniks täpselt 30.

US Openi tõi endaga ka uute naiste esireketi, kelleks tõusis 23aastane Garbine Muguruza. Trooni loovutas Karolina Pliskova, kes langes neljandaks. Teist positsiooni hoiab Simona Halep ning kolmandaks kerkiks Elina Svitolina.

Meeste ATP-tabel tipus muutusi ei toonud. Jätkuvalt püsib esikohal Rafael Nadal, Andy Murray ja Roger Federeri ees. Eestlastest tegi korraliku tõusu Jürgen Zopp, kes tõusis 31 kohta ja platseerub nüüd 311. real. Vladimir Ivanov on 424. ja Kenneth Raisma 733.