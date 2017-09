Patrail sai nädala lõpetuseks ühe võidu ja ühe värava juurdegi, kui Hannover-Burgdorf alistas kõrgliiga uustulnuka TuS Nettelstadt-Lübbecke 25:21 (13:10).

Kristo Voika alustas Türgis kahe võiduga

Suvel Türgi kõrgliigasse siirdunud Kristo Voika debüteeris eelmisel nädalal uue koduklubi Serik Belediyespori eest kui kohalikel karikavõistlustel kaks võitu võeti. Türgi karikas algas alagrupiturniiridega, kus Voika tööandja alistas esmalt esiliigatiimi Ankara Hentbol Ihtisasi 39:14 ja siis veidi üllatuslikult ka mulluse kõrgliiga viienda meeskonna Aziziye Belediyesi Termalspori 32:26.

Voika viskas neis mängudes vastavalt kaks ja kuus väravat ning oli debüüdiga arusaadavalt rahul. "Hooaeg algas väga positiivselt, eriti just selle viimase võiduga. Vastane olla ka palju uuenenud, aga suurepärane tulemus ikkagi. Usun, et see tõestab, et meie klubil on potentsiaali ja survestab teisigi vastaseid," arvas kõrgliiga uustulnuka Seriki mängujuhina tegutsev Voika.

"Olen meeskonnaga väga hästi kohanenud. Kuna tagaliin on kõik uued mehed, siis saime kokkumängu alustada nullist. Tööd on muidugi veel palju, aga asi liigub paremuse poole," hindas Voika. "Türgi taset on hetkel raske hinnata. Eks Besiktas ole teistest üle, aga ülejäänud tiimid on kõik mängitavad. Türgi liigas toimub igal hetkel palju muudatusi. Võistkonnad võtavad mängijaid juurde ja saadavad neid koju väga lihtsalt."

Johannson jätkas, Celmins ja Bramanis alustasid võidukalt

Rahvusvahelistes sarjades oli eestlastel nii häid kui mitte nii häid päevi. Belgia-Hollandi ühisliigas alustas KV Kras/Volendam 28:23 võiduga Tongereni Callanti üle. Tähtsas edus mulluse BENE-liiga põhiturniiri võitja (Kras/Volendam oli toona 8.) üle jäi Jesper Bruno Bramanis väravateta.

EHF Cupi avaringi korduskohtumises oli Mikk Pinnoneni Islandi klubi UMF Afturelding lähedal üllatusele, kui vahepeal juhiti selgelt norralaste BSK Handball Elite'i vastu, ent lõpuks kaotati siiski 27:29 (16:12). Pinnonen viskas kolm väravat, aga kahe mängu kokkuvõttes jäädi Norra tiimile 52:55 alla.

Erilises hoos olid Soome meistrivõistluste avavoorus Siuntio IF-i uustulnukad kui Soome käsipalli valitsejale Riihimäe Cocksile võõrsil kõvasti vastu hakati. Teisel poolajal põgenes Cocks eest ja võitis 32:23 (12:12), Sten Maasalu viskas 11 ja Ott Varik 5 väravat. Viimane sai mängu parimate valimisel kahe Cocksi mehe järel kolmanda koha.