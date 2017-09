Korvpalli EMil on täna puhkepäev, et kaheksa paremat meeskonda saaksid eesolevateks veerandfinaalideks akusid laadida.

Tänavusel EMil on silma jäänud mitmed individuaalselt hiilgavad esitused. Sellega on keskmine punktisaak päris kõrgeks aetud, mistõttu alla 20 silma mehed esiviisikusse ei mahugi.

Kuue mänguvooru järel on kõige resultatiivsemaks tõusnud venelane Alexei Šved, kelle keskmine punkitnäit on 23,7. Sugugi palju ei jää maha sakslane Dennis Schröder 23,2ga. Üle 20 silma on kokku saanud veel horvaat Bojan Bogdanovic (22,5), lätlane Kristaps Porzingis (21,8) ja sloveen Goran Dragic (21,2).

Täpsemad käed

Visketäpsusega on turniiril säranud mängijad, kelle teekond on juba lõppenud. Nimelt tabas britt Gabe Olaseni 50 väljakult teele saadetud viskest 35 ehk protsendiga 70. Teisel kohal on ukrainlane Artjom Pustovõi (61,7%), kolmas iisraellane Richard Howell (61,5%), neljas leedulane Jonas Valanciunas (60,4%) ja viies Melih Mahmutoglu (57,9%).

Sealjuures on hiilgavat tabamust näidatud kolmese joone tagant, kus jagavad esikohta soomlane ja poolakas. Nii Mikko Koivisto kui ka Lukasz Koszarek tabasid 7 kaugviskest 11. Hetkel veel konkurentsis püsivatest meestest on kolmandal kohal lätlane Janis Timma (21/13 - 61,9%) ning neljandat kohtajagavad kreeklane Kostas Sloukas (26/16 - 61,5%) ja serblane Vladimir Lucic (13/8 - 61,5%). Vähemalt 50% on kaugelt tabanud lausa 16 mängijat.

Vabavisetel tippu jõudmiseks peab olema äärmiselt täpne, sest esikohta hoiab Sloukas, kes on 20 viskest eksinud vaid ühel, mis teeb protsendiks 95. Samaga on hakkama saanud ka hispaanlane Ricky Rubio, kuid üks vähem sooritatud vise annab protsendiks "vaid 94,7". Üle 90 protsendilist visketabavust on näidanud koguni kaheksa mängumeest.

Parimad lauavõitlejad

Ilmselt on see Leedule väike lohutus, kuid lauavõitlejate edetabelit valitseb Valanciunas keskmiselt 12 palliga. NBA mees on parim nii ründelaudades (4,3), kuid mitte kaitselaudades (7,7), kus temast suutis enamat Olaseni (8,8). Üldtabelis on britt 11,2 lauapalliga ka teisel kohal.

Veel konkurentsi jäänud meeskondadest mahub esikuuikusse vaid hispaanlane Pau Gasol 8,4 palliga. Kõrgel kohal on ka sloveenia tagamängija Luka Doncic, kes on hankinud 7,5 lauda.

Parimad blokeerijad

Viskeblokeeringute osas võivad rõõmustada lätlased, sest tabelit juhib Porzingis keskmiselt 2 kulbiga. 1,7 blokki on võrdselt kirja saanud nii hispaanlane Marc Gasol, Pustovõi ja sloveen Anthony Randolph. Vähemalt ühe blokeeringu mängu kohta on kirja saanud lausa 18 mängumeest.

Parimad söötjad

Taaskord leedulastele väike lohutust, kuid söödutabelit juhib 7,2 resultatiivse passiga Mantas Kalnietis. Talle järgneb hispaanlaste tagaliiniliider Sergio Rodrigues 6,8ga. Punktikunn Šved on 6,8 sööduga kolmandal kohal. Ühtekokku on vähemalt kuus resultatiivset söötu mängu kohta kirja saanud seitse mängijat.

Siinkohal tasuks ära mainida ka pallikaotuste ja söötude suhte, kus on paremate seas lätlane Davis Bertans. 31 resultatiivse söödu kõrval on ta teinud vaid viis pallikaotust.

Parimad vaheltlõikajad

Vaheltlõigete tabeli eesotsas on jällegi peamiselt juba konkurentsist langenud mehed. Esikohta hoiab Howell 3,3 "varastamisega". Talle järgneb serblane Stevan Jovic 2,5ga. Üle kahe vaheltlõike on veel kirja saanud ka rumeenlane Andrei Mandache (2,2), itaallane Marco Bellinelli (2,2), ukrainlane Denis Lukashov (2,0) ja Cedi Osman (2,0).

Suurimad pallikaotajad

Pallikaotused lähevad ikka reeglina rubriiki "tegijal juhtub". Enim on juhtunud Schröderil, kes on patustanud keskmiselt 4,3 pallikaotusega. Teist kohta hoiab Montenegro pallur 4ga. Üle kolme pallikaotuse on teinud 10 mängumeest.