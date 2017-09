Juba reede õhtuks oli aga selge, et ebaausalt väljakult lahkunud Kõrre punane kaart tühistatakse ning eraldi mängukeeldu sellele ei järgne. "Pärast mängu olid peakohtunik, võistlusosakonna juhataja ja peadirektor omavahel ühenduses," selgitas EJL infojuht Mihkel Uiboleht. "Esmalt tehti selgeks, et kaart tõepoolest valele mängijale läks. Kui see oli teada, lähtuti eraldi juhendis selle jaoks välja toodud punktist, mis lubab valele mängijale antud kaarti tühistada."

EJL juhend sätestab, et mängukohtuniku poolt staadionil vastu võetud otsused on lõplikud. Ometi on Artiklil 24.1-l erand, mis laseb otsuseid muuta, kui need on tehtud vale isiku suhtes. See andiski vutiliidule võimaluse Kõrrele määratud punane kaart tühistada.