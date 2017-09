Kõikvõimas Briti kõmuleht The Sun on välja uurinud, et maailma üks mõjukamaid diktaatoreid Kim Jong-un on tulihingeline Manchester Unitedi poolehoidja.

Kuigi tuumapeadelembelise valitseja pidžaama osas täpne infomatsioon puudub, avalikustas Itaalia senaator Antonio Razzi, et Korea poolsaare asuva riigi ainuvalitseja juba ammust aega Punaste Kuradite fänn.

Nimelt tunnistas diktaator omavahelises vestluses Saapamaa poliitikule, et on aastaid Manchesteri punase vutikantsi toetaja. Ootamatu avalduse peale uuriti Razzilt kohe, et kas Kim on ennast ka mõne Unitedi sangariga kunagi võrrelnud. Teadupärast on punase jalkagigandi särki kandnud teiste seas näiteks kõmulised Eric Cantona ja Zlatan Ibrahimovic. Itaallase vastus küsimusele oli aga lihtne: "Ei, Kim on Kim - tema on üks ja ainus."

Põhja-Korea enda jalgpalluritest on maailmas praegu väikseid laineid löömas 19aastane Han Jwang-song. Möödunud hooajal Itaalia kõrgliigas debüüdi teinud ründaja laenati Cagliari poolt küll tänavuseks hooajaks Seria B-sse, kuid mehe indu see ei vähendanud. Perugia särgis tänavu kahel korral platsil käinuna on tuumariigi vutistaar vastasmeeskonna väravavahte kurvastanud juba neljal korral.

Razzi sõnul usub Kim, et Hani näol on tegemist jäämurdjaga ning peagi murravad kommunistlikust riigist pärit jalgpallurid ennast tugevalt maailmakaardile, seal hulgas ka Inglismaa Premier League'i.