Korvpalli EMil on täna vaba päev. See aga tähendab, et Vana Maailma korvpallihuviline vaatab mängunäljas ringi igal pool. Siinkohal ulatabki Õhtuleht meeleheites fännile väikese abikäe, nimelt toimub Euroopa suurturniiriga samaaegselt AfroBasket, kus mehed samamoodi kulpe ja donke lajatavad.

8. - 16. septembrini toimuval võistlusel on praeguseks selginud kaheksa tugevaimat korvpalliriiki. Play-off'is hakkavad võitjat selgitama Nigeeria, Kamerun, Maroko, Egiptus, Tuneesia, Kongo, Senegal ja Angola.

Iga kahe aasta tagant toimuva turniiri valitsev meister on Nigeeria, kes tunamulle esmakordselt Aafrika meistritiitli pea kohale tõsta sai. Enim kordi (11) on Musta Mandri meistriks tulnud Angola korvpallikoondis.