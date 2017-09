Eesti ujumise säravaim tulevikulootus Kregor Zirk pääses Türgis baseeruvasse tippklubisse Energy Standard, kus peatreenerina tegutseb eksmaailmameister James Gibson ja kuulsaim sportlane on tänavu maailmameistriks kroonitud Benjamin Proud.

Inglane Proud triumfeeris suvel Budapestis pika raja MMil 50 m liblikujumises. Energy Standardit esindavad ka mullu Rio de Janeiro olümpial pjedestaalile jõudnud LAVi ässad Chad Le Clos ja Cameron van der Burgh ning samal tiitlivõistlusel 200 m seliliujumises pronksi napsanud venelane Jevgeni Rõlov.

„Nii tugevasse klubisse saamine on jackpot,“ räägib Zirk. „Mulle on see arengu mõttes ülitähtis. Seal harjutavad tippujujad ja töötavad maailmaklassi treenerid. Nad ütlevad, et see on üks vingemaid ujumiskeskusi kogu maailmas, midagi paremat on raske endale ette kujutada.“