„Ennast õigustama ma ei hakka. Jutt, mida olen juba enda kohta lugenud, et lõin fänne ja pärast veel naisi ja lapsi, ei vasta tõele,“ lausus Altosar Õhtulehele kirja teel. „Läbi teie ajalehe sooviksin pöörduda, et kui ma kedagi lõin, siis kutsun selle isiku Punase tänava staadionile end läbi peksma. Samuti kutsun ka kõnealuse lapse vanemaid, kui olete kindlad, et suutsin teda kuidagi lüüa. Mul oli šokk pärast seda, kui olin selle läbi lugenud.“

Lõplikku tõde on praegu raske öelda, sest Õhtulehe käsutuses olnud ja eile õhtul avalikustatud videomaterjal ei kätke endas konflikti algust. Ent just rüseluse algfaasis olevat Altosar mitme Flora fänni väitel oma käed käiku lasknud. Videost nähtub, et Altosar on inimsasipuntras ainuke, kel käed rahumeelselt üleval ja huultelt võib lugeda, et ta karjub „rahu!“ või midagi sarnast.

Ta jätkas: „Hea, et juba avaldati video, kus tahtmise korral võib kõike näha. Seda, et ma kedagi ei löönud, vaid oleks vastupidi ise kannatada saanud. Kutsun üles inimesi, kes teisel pool ekraani teevad sääraseid provokatsioone, olemaks ausad ja mitte karta mulle öelda seda isiklikult. Olen alati kõigi jaoks avatud. Teised väljaanded ei avaldanud minu sõnu, et mul on väga kahju, et nii juhtus ja et on sääraseid inimesi, kes ei tule vaatama jalgpalli vaid korraldama inetusi.

Soovin ära märkida, et mitte keegi praktiliselt ei maininud väljakule jooksnud fänni. Teda unustasid kõik, kuigi just temast kõik algaski. Samuti ei avaldatud, et õnnitlesin Florat võidu puhul ning võimalik et juba ka meistriks tulemise puhul. Kinnitades seejuures, et täiesti väljateenitult.“

Infoneti spordidirektor Dmitri Skiperski ei näinud juhtunut oma silmaga, sest asus väljaku teises otsas, kuid usub oma kolleegi. „Ta oli tribüünil koos [Tallinna abilinnapea] Mihhail Kõlvartiga. Kas kujutate ette koos suure poliitikuga istuda ja siis minna tema nähes rusikatega vehkima ja end välja elama, no ma ei tea… Ta läks rahustama kõiki ega löönud mitte kedagi. Ta lihtsalt sattus sündmuste keskele,“ ütles Skiperski.

Flora fännisektoris mängu nautinud rohevalgete noortetreener Toomas Hurt ei julenud Altosari süüdistuste osas seisukohta võtta, sest kogu tema tähelepanu läks konflikti alguses pisikese tüdruku päästmisele.

„Loomulikult kogemata, aga ta joosti jalust maha ja hakkas nutma. Ta võinuks kogu selle külakuhja alla jääda,“ kirjeldas Hurt ja kinnitas, et füüsilist traumat tüdruk ei saanud. „Ausalt öelda tekkis mul kerge šokk, pärast tükk aega veel lõug värises. Hoidsin teda pärast kaua aega süles ja üritasin lohutada, et kõik on korras.“

Kogu olukord eskaleerus lõpuminutitel, kui üks Flora salliga mees jooksis mängu ajal väljakule. Turvatöötajad tulid teda Flora sektorist jõuga ära tirima, mis vallandas õige ruttu mäsu, sest punti tuli ka FCI poolehoidjad. Nii Flora fännid kui Hurt leiavad, et turvatöö oli alla igasugust arvestust.

„Loomulikult ei saa heaks kiita, et keegi fännidest väljakule jooksis, aga korraldaja reaktsioon polnud adekvaatne sellele olukorrale,“ hindas Hurt. „Kaasus kui selline oli selleks hetkeks justkui lahenenud, sest segaja oli väljakult ära tulnud. Mängu lõpuni olid loetud sekundid, võinuks pärast lõpuvilet fänni professionaalselt kätte saada, mitte tulla kuidagi jõuga nõudma.

Turvamees peab olema raudmees, kellel pole emotsioone. Ei viha, rõõmu ega kurbust. Aga seal oli küll selline mentaalne suhtumine, et lähme kambaga peale, meie omasid pekstakste.

Minu arvates oleks pidanud fännisektori ja väljaku ning kahe fännisektori vahele konkreetse piiri tõmbama. Punasel tänaval on alati kahe sektori vahele tõmmatud kilelint, see on natukene absurdne. Istuge siis juba vennalikult koos.“

Skiperski: „Jah, mingi osa on muidugi turvateenistuse süü. Aga kui peame iga Premium liiga mäng mõtlema ainult sellele, et inimesed jooksevad väljakule, siis ma ei tea, mis meistrivõistlused meil on. Kas peame ka hakkama palka sadu turvatöötajaid nagu Türgis? Või siis meie oludes 20-30 võõrsilfänni kohta 20-30 turvatöötajat, minu arust see on absurd.“

Õhtulehega vestelnud neutraalsed pealtvaatajad kinnitasid, et kogu kohtumise vältel pildusid fännisektorid teineteise pihta mõnitavaid kommentaare, kuid ei saa väita, et see oleks (Eesti) jalgpallis midagi erakordset. Flora pöidlahoidjate leivanumber oli suviste sündmuste valguses sõna „impotent“, kodumeeskonna toetajad sõimasid neid vastutasuks fašistideks ja välgutasid keskmist sõrme.

Skiperski: „Fänne tuleb kasvatada, et nad toetaksid omasid, mitte ei mustaks teisi. Kuulsime terve mängu Flora fännisektorist sõnu „impotendid“ ja „tiblad“.“

Altosare versioon tolle õhtu sündmustest, mille ta palus sarnaselt oma teistele vastustele täismahus ja muutmata kujul avaldada: „Minu silme läbi oli kõik väga lihtne. Flora fännid tulid juba staadionile purjus olekus. Ma ei räägi kõigist, kuid suurest osast. Pean silmas just fänne. Mitte neid, kes tulid perega meeskonnale kaasa elama. Suur osa neist viibis tükk aega enne mängu restoranis Kitchen Rõõm. Rääkisin restorani töötajatega, kes kinnitasid, et püüdsid neid välja ajada joobes käitumise tõttu.

Terve mängu jooksul jätkus provokatsioon. Solvangud meie klubi, jalgpallurite ja fännide kohta kostusid tihemini kui Flora toetamine. Kui välja arvata viimased minutid, istusin terve mängu aja Tallinna abilinnapeaga tribüüni keskel. Pärast seda, kui jooksis väljakule fänn, nägin, et turvamees pidas ta kinni, kuid vastuseks tirisid 15-20 Flora fänni selle mehe turvamehe juurest minema ning hakkasid turvameest ähvardama. Sel momendil läksin sinna, et nad maha rahustada, vältimaks suurt konflikti.

Sinna, kus viibisid suurem osa fänne, mind Flora peamine fänn Brandon ei lasknud. Nimelt hakkas ta mind ähvardama arvete õiendamisega ja kordas mitmeid kordi, et ta teeb omalt poolt kõik, et meie järgmisel aastal A. Le Coq Arenale ei pääseks (Infonet soovib järgmisest hooajast seal oma kodumänge pidada – M.T.). Seejärel keegi meie meeskonna fännidest lõi mu seljataga Flora fänni ja algas kaklus, mille järgselt ma lahkusin rahvasummast ja hüüdsin turvamehele, et ta kiiremas korras kutsuks politsei.“

Kogu sõnasõja lõppeks tekib küsimus, et kui Altosar tõesti üritas olukorda vaid rahustada, siis mis motiiv on inimestel teda kaklemises süüdistada? Esmalt mehe enda arvamus: „Motiiv on väga lihtne. Siin on kaks varianti. Esimeseks variandiks on mind süüdistada ja öelda, et Altosar tuli ja lõi kõiki. Teiseks variandiks on üles tunnistada, et olid purjus ning osalesid kakluses, seda ise provotseerides. Arvan, et esimene variant on nende jaoks mugavam.

Ma ei pea millegi eest vabandama. Ainus, mida võin öelda, milles on meie süü, on see, et me ei arvestanud turvameeste arvu paika pannes purjus inimesi. Samuti, et lasime nad üldse mängule, kui nad olid juba väga purjus olekus. Niipalju kui mina tean, siis meie fännid juba vabandasid avalikult normaalsete inimeste ees (vastab tõele – M.T.), kelle õhtu võimalik et rikuti. Kuid see puudutab neid inimesi, kes tulid vaatama jalgpalli ning mitte kaklema ja mängu ajal väljakule jooksma.“

Skiperski: „Mina ka ei saa aru, mis motiiv on teda süüdistada. Asi ei olnud nii nagu kõik tahavad. Võib-olla see on huvitav kollane uudis, et tegevjuht läks kaklema, aga tegelikult nii ei olnud.“