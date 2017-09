„Ma pole ujumises ega rattasõidus kõva käsi, kuid mingisuguse triatloni tahaks kunagi ära teha. Mind huvitab, millises seisus keha pärast iga ala on. Jooksma viimase alana minna on kindlasti teistmoodi minna puhanud peast – saaks jälle kogemuse võrra rikkamaks.“

21aastane Medar raputab pead. „Ratasepp on minu jaoks täiesti müstiline mees. Ma ei kujuta niisugust pingutust ettegi. See nõuab väga tugevat vaimujõudu ja tahtmist. Müts maha mehe ees!“ hüüatab ta.

Sel suvel on mitu meest pannud Eesti spordisõbra endast rääkima. Rait Ratasepp läbis kümnekordse ultratriatloni, üleeile aga Marti Medar kahte korvpalli põrgatades maratonijooksu. Mis mees on Medar, kas ta liigub Rataseppa jälgedes?

Medar ei kasuta sõna „jälle“ juhuslikult. Maast-madalast spordipisiku saanuna mõtles ta 17aastaselt pärast esimesi toredaid jooksukogemusi, et mis see maraton siis ikka ära ei ole.

Esimeses klassis male- ja korvpallitrenni siirdunud poiss käis 2013. aastal koos isaga Rakvere ööjooksul. Alustati täiesti rivi lõpust, kuid lõpujoonele jõudis Marti 25ndana. „See pani asja teise pilguga vaatama – et ehk on jooksmine mulle kõige sobilikum ala,“ meenutab ta.

Järgnes mõni järvejooks ning siis septembrikuine maraton. „Läksin tühjalt kohalt jooksma ja sain oma vitsad ilusti kätte. 30 kilomeetrit möödus kenasti, siis tulid jalakrambid ja ma ei liikunud enam üldse normaalselt edasi. Jooksutrennis läks asi tasapisi paremaks. Ma ei soovita nii noores eas maratoni ette võtta,“ manitseb Medar neid, kes ihkaksid tema tempu järgida.

Aasta harjutas ta Sergei Tšerepannikovi, edasi Urmas Randma juhendamisel. Kui „rohelisena“ läbitud debüütmaraton andis aja 3:55, siis 2015. aastal võttis ta juba kätte korvpalli ja läbis distantsi seda põrgatades, püstitades Guinnessi rekordiks 3:04.15. Mullu viis ta taas ilma pallita joostes isikliku margi 2:51ni, tänavu tuli siis kahe palliga põrgatades 3:54.16.

Maratonirada peaks kulgema asfaldil

Seejuures läbis noor mees suure osa distantsist veriste peopesadega, sest distantsist paar kilomeetrit läbiti kruusal, liivaterakesed jäid pallide külge ja hõõrusid käed katki. „Ühel hetkel hakkas veri hakkas lihtsalt voolama. Kuni jooksime asfaldil, oli kõik täitsa okei. See sopalõik ei meeldinud kellelegi. Arvan, et maratonirada peaks kulgema stabiilselt asfaldil,“ edastab Medar korraldajatele jooksjate tulevikusoovi.

„Kui ühe palliga sai ära tehtud, ütlesid sõbrad-tuttavad, et proovi kahe palliga ka, mis see siis ikka ära ei ole,“ viitab Medar tänavusele Guinnessi rekordile kaasa aidanud asjaolule.

Ühe palliga on proovitud, kahega samuti. Mis järgmiseks? Kas Medaris on ekstreem- või ultrasportlase ainest? Mõni järgmine Guinnessi rekord ette võtta? Soovib ta end pikamaajooksus teostada?

Viis-kuus korda nädalas harjutav noormees ei arva, et „ultrad“ oleks temale. „Praegu ma väga ei usu seda. Kes teab, ehk tuleb mingil päeval pähe mõte joosta 100 kilomeetrit – panna keha korralikult kannatama.

Praegu on maraton piiriks. Jutud sellest, et viimasel seitsmel kilomeetril tuleb haamer, on õiged. Tundsin seda ka eile (üleeile – toim). Tõsi, jalg oli lõpuni värske, seda polnud varem juhtunud. Aga keha – võib-olla põrgatamisasendist tingituna – oli ikka täitsa läbi. Mõnes kohas oli võimatu korralikult põrgatada, kaotasin palli mitmel korral. Pakun, et ainuüksi kruusalõigul läks oma kümme minutit kaotsi.“

Aeg alla kolme tunni ahvatleb

Kas Medar tahaks edaspidi uuesti võtta ette ühe palliga põrgatamise, mille Guinnessi rekord on vahepeal viidud 3 tunni ja 25 sekundini? „Kui saaks aja alla kolme tunni, tähendaks, et seal ees on number kaks. Tavainimesele on maratonis aeg alla kolme tunni teatud tähis. Oleks kihvt öelda, et suutsin seda korvpalli põrgatades! Kuid selleks peavad kõik asjad ideaalselt klappima.“

Medar nopiks heameelega ka mõne tiitli. „Kindlasti tahaks näha, kui kaugele jooksmine mind viib,“ vastab ta, kui küsida eesmärkide kohta. „Ma pole harrastajate tipptasemest kaugel. Tiidrek Nurme ja Roman Fostiga ma end ei võrdle, sest tingimused on täiesti erinevad. Kuid vaadates pühapäevast parima eestlase aega 2:28, siis arvan, et see võib mulle kunagi täiesti reaalne olla. Tahaks mõnel distantsil Eesti meistriks tulla, see oleks uhke tunne ja tiitel on tiitel!“

Mitmekülgne spordimees – male „eestikatelt“ 7. koht!

Marti Medar käis lapsena kuus aastat maletrennis, leidis siis, et sel alal ta kõrgtasemele ei jõua ja jätkas hobikorras. Tänavustel Eesti meistrivõistlustel noppis ta paarikümne mehe hulgas - tõsi, mõnigi tugevam jäi eemale - seitsmenda koha!

„Malel on pikamaajooksuga teatud sarnasusi. Üks partii kestab umbes neli tundi ehk sama kaua, nagu kahe korvpalligapalliga maraton. Maleski tuleb füüsis mängu, sest väsides võid ühe rumala käiguga oma seisu maha mängida. Male on mõnus hobi, selle ümber olevate inimestega on huvitav tuttavaks saada. Male on mulle andnud palju. See on kihvt mäng – seda saab mängida nii noorelt kui ka vanalt, tervena ja palavikus. Seal on nii palju erinevaid taktikalisi võimalusi,“ kiidab Medar, kelle hea sõber on Eesti üks kahest tipust, Ottomar Ladva. „Eks „eestikate“ 7. koht kerge üllatus oli. Piisas mõnest eneseületusest, mängiti kõigest seitse vooru. Eesti male on praegu ka kehvas seisus. Kui ma oleksin alaliidu juht, püüaksin tegutseda nii, et koostöö tippudega pakuks mõlemale poolele rõõmu.“