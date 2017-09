Viimati 1939. aastal korvpallis tiitlivõistlustelt medali teeninud lätlased lähevad täna õhtul vastamisi Sloveenia koondisega. Kui eeskätt vajatakse ja loodetakse hiilgemängu oma 22aastaselt Kristaps Porzingiselt, siis tegelikkuses peab kogu Läti koondis töötama kui ühtne löögirusikas.

See, et New York Knicksi 221-sentimeetrine mängumees suurem osa rambivalgusest enda peale on meelitanud, pole üllatav. Korvpallimaailma Mekas palliv Porzingis on säärase kuulsusega juba harjunud. Lisaks on erinevalt ookeanitagusest meediast Vana Maailma uudisteagentuurid olnud mehe suhtes ka võrdlemisi positiivsed. Aga on ka põhjust!

Nelja võidu ja ühe kaotusega keerulisest D-alagrupist teisena läbi marssinud Läti alistas kaheksandikfinaalis kerge vaevaga Montenegro koondise 100:68 ning seni peetud kuue mängu järel on Porzingise keskmisteks näitajateks 21,8 punkti, 5,8 lauapalli ning 2 kulpi mängus. Vähemalt samatähtis on aga olnud teiste koondislaste panus.