Tartu JK Tammeka U-17 Sinise meeskonna liige Patrick Genro Veelma viibis augustikuu viimasel nädalal testimisel Itaalia Serie D meeskonna Pro Sesto akadeemia juures, teatab klubi oma kodulehel.

Tänavu kahes Eesti noorte meistrivõistluste sarjas 24 mänguga 41 väravat löönud Veelma jäi käiguga rahule ning enda sõnul sai hästi hakkama.

“Esimestel päevadel oli kohanemisega raskuseid, kuid üldjoontes jäin reisiga rahule ja kõik meeldis. Kõik mängijad olid tasemelt ühtlased ning ühtegi staari välja ei eristunud. Kõige suuremaks erinevuseks oli see, et nad teevad kõvasti rohkem trenni – kaks päeva järjest kaks trenni päevas,” võtab oma testiperioodi Pro Sesto klubi juures Veelma kokku. “Sealsed tingimused olid ka head- peaväljak, kaks suurt kunstmuruväljakut ja kaks väiksemat väljakut. Lisaks erinevus Eestiga veel see, et seal oli väga palav.”