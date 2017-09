Nende esimene kohtumine toimus siis, kui Niiranen oli 7- ja Dettmann 15-aastane. „Mängisime oma võistkonnaga Helsingi NMKY vastu, Henkka oli kohtunik ja vilistas masendavalt ühele poole. Mõtlesin, et on ikka eriliselt m**n vana. Kui sattusime mõni aeg hiljem temaga koos ühte meeskonda, mõtlesin, et panin tookord õige diagnoosi...“

Ajalehe Ilta-Samonat reporter Pekka Holopainen vestles 1980-90ndate aastate Soome tagamängijate paremikku kuulunud ja koondise praeguse peatreeneri käe all mänginud Petri Niiraneniga, kes on näinud ka Dettmanni teist poolt. „Kui ütlen, et Henkka on praegu natuke teistsugune kui 25-30 aastat tagasi, on seda väga vähe öeldud,“ muigas Niiranen.

Niiranen rõhutas, et räägin seda kõike suure austusetundega, sest arutab praegu Henkkaga tihti maailma asju ja koos käiakse lõõgastumas. „Igava inimesega ma ei käiks, kuid ikkagi tuleb aus olla ja tõdeda, et noor Dettmann oskas olla väga vastik treener. Ta karjus sageli mängijatel tuju ja eneseusu nulli.

Veidi ehk liialdan, aga igas trennis lendas üks-kaks tüüpi saalist välja, kes ei pingutanud Henkka arvates piisavalt. Ta ei kummardanud kellegi ees, raudne nõudlikkus puudutas kõiki, ka ässasid. Pisinüansse timmiti lõpmatuseni ning Henkka ei lasknud läbi midagi, mida tehti poolikult.“

Dettmann oli Helsingi NMKY mängijate elukommete suhtes kriitiline. „Laupäeva keskpäevased treeningud algasid legendaarse visuaalse- ja lõhnatestiga. Kui silmavaade andis põhjuse, käis Henkka eraldi igat meest nuhutamas ja diagnoosis joodud koguse.“

Kord ei jõudnud Niiranen maksuametist pika järjekorra tõttu hommikusse trenni. Puudumise eest oli lepingusse märgitud trahvisumma. Õhtuses trennis hakkas Henkka aga kohe õiendama. „Küsisin, milleks lepingus trahvipunkt, kui veel sõimata ka saab. Henkka vastas, et see punkt on minusuguste k**epeade jaoks. Tõstsin kaabut ja olin kolm nädalat trennist eemal,“ meenutas Niiranen.



Henkka vaimne kasv ja areng praeguse poole algas hooajal 1990/91 Uusikaupunkis. „Mina sain teise tehnilise vea ja mind saadeti platsilt ära. Henkka oli samuti endast väljas, sõimas kohtunikke pajalappideks ja kutsus mind ära saatnud vilemeest Saddam Husseiniks (toonane Iraagi diktaator – toim).“

Too kohtunik lõpetas seepeale karjääri, Dettmann aga sai pooleaastase juhendamiskeelu. Finantsharidusega treener kaalus hooaja lõpus ala vahetamist. „Ütlesin Henkkale väikese õlle juures, et sa ei saa niimoodi lõpetada... Tol perioodil tegeles ta palju eneseotsingu, esoteerika, eneseabi temaatikaga. Sellel oli positiivne mõju,“ märkis Niiranen, kes usub, et Dettmann poleks ülikõrge enesekriitika ja enesevaatlemiseta saanud tipptreeneriks.

„Meie autoriteedipelglikule 1960ndate põlvkonnale suutis ta oma tahtmise ja teadmised väe ja jõuga peale suruda. Praegu on teine olukord, mehi ei saa enam niimoodi juhendada. Henkka tajus selle ära, enne kui olnuks hilja. Ärgem unustagem, et ta on ikkagi väga intelligentne ja tsiviliseeritud inimene,“ lõpetas Niiranen positiivsel lainel.