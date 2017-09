Eesti jalgpallikoondis kohtub novembri lõpus eksootiliste vastastega, võõrsil minnakse vastamisi Fidži, Vanuatu ja Uus-Kaledooniaga.



Fidži – Eesti maavõistlus algab 19. novembril kohaliku aja järgi kell 15. Neli päeva hiljem on Eesti vastaseks Vanuatu, kellega kohtutakse kohaliku aja järgi kell 14. Eesti aja järgi algavad mõlemad nimetatud mängud kell 6 hommikul!. Maavõistlus Uus-Kaledoonia – Eesti toimub 26. novembril kohaliku aja järgi kell 17, Eestis on siis kell 9).



Tegemist on juba traditsiooniks saanud B-koondise turneega. Lisaks maavõistlustele toimuvad kõigis kolmes riigis ka treenerite koolitused, mida viivad läbi Eesti spetsialistid. Uus-Kaledoonia asub FIFA edetabelis 145., Fidži 181., Vanuatu 195. ja Eesti 98. kohal.