Rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) president Rene Fasel kinnitas, et praegu puudub praktiliselt võimalus, kuidas ookeanitaguses NHL sarjas uisutavaid mängijaid taliolümpiaks vabaks saada.

Juba aprillis andis Ameerika profiliiga NHL mõista, et nad ei plaani oma hooajakalendrisse olümpiamängude pärast pausi teha. Kuigi IIHF koostöös Rahvusvahelise Olümpiakomiteega (ROK) lootsid olukorda pööret tuua, on praeguseks ilmnenud, et soovitud kokkuleppele ei jõuta.

"Võin teile täna öelda (eile - K.J), et see rong on läinud," sõnas hokiliidu president Fasel uudisteagentuurile Reuters. "Selle võime oma soovidenimekirjas maha tõmmata, jah. Eks hakkame nüüd valmistuma 2022. aasta taliolümpiaks, mis toimub Hiinas, sest tegelikult on NHLi poolne huvi olemas. Pyeongchangi puhul sai takistuseks logistiline pool. Nii lühikese ajaga ei jõua enam kõiki vajalikke asju selgeks rääkida."

NHLi mängijad on olümpiamängudelt osa võtnud alates 1998. aasta Nagano mängudest ning profiliiga säärane otsus mõjutab tugevalt paljusid hokiriike, kelle uisumeistrid Ameerikas leiba teenivad.

Sellegipoolest on mõned mängijad vähemalt sotsiaalmeedias öelnud, et neid liiga ja olümpiakomitee vaheline otsus ei kõiguta ning plaanivad sellest hoolimata tiitlivõistlustelt osa võtta. Washington Capitalsi ründaja Alexander Ovetškin on samamoodi maininud, et plaanib Lõuna-Koreasse Venemaad esindama sõita, isegi, kui ta on ainult NHL mängija, kes nii teha plaanib.