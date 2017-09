Eile Sloveenia koondisega Lätile säru teinud Luka Doncic oli vaatamata oma noorele eale pärast kohtumist vastaste suunas väga viisakas. Kiidusõnu saatis mees kogu Läti koondise kohta ning eraldi tõi välja ka Kristaps Porzingise oskusi.

Vahetult pärast kohtumist olid mehel otseloomulikult emotsioonid üle pea kasvanud. "See on unistuse täitumine," sõnas Doncic Kreeka televisioonile. "Sisuliselt nutsin pärast kohtumist. Tegemist oli ajaloolise võiduga meie jaoks ja olen väga uhke. Olen uhke, et olen sloveen ja esindan oma riiki EMil."

Palliplatsil oldi eile paremad Kristaps Porzingise juhitud lätlastest, kuid meie lõunanaabrite hiiglase kohta jätkus Doncicil ainult kiidusõnu. "Kui palju punkte ta viskaski? 34? Ta on täiesti suurepärane mängija ja ka väga hea inimene. Ma tahan väga tema moodi olla. Ta on võrratu mängija. Võib-olla isegi parim mängija maailmas," lausus Sloveenia läbi ajaloo teise EM-poolfinaali tüürinud imelaps.

Järgmisena seisab sloveenidel tee peal ees suurfavoriit Hispaania. "Poolfinaal tuleb kahtlemata väga põnev," sõnas Doncic. "Peame näitama oma parimat mängu, et neile tuul alla teha, kuid oleme selleks valmis. Oleme enesekindlad ning näitame kindlasti nende vastu hambaid. Loodan, et Dragici viimasel suurturniiril on lõpuks meie kord medal võtta."

Hispaania ja Sloveenia lähevad poolfinaalis vastamisi homme, kell 21.30. Teine poolfinaalpaar selgub täna, kui esmalt madistavad omavahel Kreeka ja Venemaa ning seejärel Itaalia ja Serbia.