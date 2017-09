Rootsi kergejõustikusõber hoiab lähiaastastel kindlasti silma peal kunagise kõrgushüppaja Stefan Holmi pojal Melwinil.

Ateena olümpiavõitja Stefan Holmi isiklik rekord 12aastaselt oli 1.51. Muljetavaldav tulemus! Kuid mitte selles peres. Hüppeguru poeg, kes praeguseks samavana, ületas nimelt nädalavahetusel kõrguse 1.89. Saavutus, milleni ta medalitega pärjatud isa jõudis alles 14aastaselt.

Alles jaanuaris oli Melwin Holmi isiklik rekord kaheksa sentimeetrit madalam, kuid hooaja jooksul tehtud töö on tänavu kõvasti vilja kandnud. Kuigi oktoobris sünnipäeva tähistav noormees üritas alistada ka kõrgust 1.92, tal sedapuhku see ei õnnestunud.

1.89 näol ei ole tegemist mitte ainult noormehe enda isikliku rekordiga vaid ka omavanuste poiste üleüldise tippmargiga. Maailmarekordiks ei saa seda pidada sellepärast, et ametlikult selle üle arvet ei peeta. "Kui me räägime maailmarekorditest, siis sellises vanuseklassis neid pole," sõnas papa Holm Dagens Nyheterile. "On ainult hunnik tulemusi, mis mõne huvilise poolt internetis kokku on kogutud."

Holmi enda enda isiklik tippmark on 2.40. Meeste kõrgushüppe maailmarekord kuulub kuulub 1993. aastast kuubalase Javier Sotomayori nimele 2.45ga. Viimastel aastatel on praegu 24 aasta tagusele tippmargile kõige lähemale jõudnud Katari esindaja Mutaz Essa Barshim, kes ületas neli aastat tagasi 2.43.