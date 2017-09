Tänavu kahel võiduajamisel triumfeerinud põhjanaaber hoiab MM-sarja kokkuvõttes hetkel kolmandat kohta, jäädes üldliidrist ja meeskonnakaaslasest Lewis Hamiltonist maha 41 punktiga. Kui jätta kõrvale Hispaania GP katkestamine on mees pjedestaalile kihutanud kokku üheksal korral ning esikuuikust tahapoole pole soomlane kordagi langenud.

Mulluse maailmameistri Nico Rosbergi taandumisel suurest spordist jäi Mercedeses ühe piloodi koht vabaks. Tühimikku asus täitma 28aastane soomlane Valtteri Bottas, kes saadud võimaluse oivaliselt ära on kasutanud.

Tänavuse aasta alguses sisuliselt maailmameistri Nico Rosbergi asenduspiloodiks võetud Valtteri Bottas on Mercedes roolis näidanud nii võimsat minekut, et meeskond soovib teda ka järgmine aasta enda hulgas näha.

Stabiilne sõit ning hea kiirus ongi põhjused, miks Mercedese meeskond otsustas mehega ka järgmiseks aastaks käed lüüa. Vormelisatsi boss Toto Wolff sõnas, et tegemist oli lihtsa otsusega. "Bottase tänavune edasiminek on olnud muljetavaldav. Tema ja Lewise [Hamiltoni] vaheline koostöö sujub samuti väga hästi ning muudab meid konkurentsivõimeliseks."

Praegu viiendat hooaega kuninglikus sarjas sõitev Bottas polnud enne tänavust kalendriaastat kordagi poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud ning esikolmiku kohti oli senimaani samuti vaid üheksa - number, mis tänavu juba saavutatud.

"Mul on hea meel," sõnas Bottas lepingupikenduse kohta. "Kui nad aasta alguses mind palkasid võtsid nad teatud mõttes riski, kui auto minu roolida andsid. See leping näitab, et olen selle riski nende jaoks ära tasunud."