Jah, eilses 4:3 võidumängus Oulu Kärpäti vastu jäi Rooba kuivale ja langes börsil viiendaks, kuid tühja sellest. Tähtis on see, et eestlane on teeninud peatreener Marko Virtaneni usalduse, mis väljendub teise ründekolmikusse ja arvulist ülekaalu mängivasse viisikusse edutamises.

Eesti üks parimaid jäähokimehi Robert Rooba on põhjanaabrite meistrisarja alustanud väga vingelt. Kolme esimese mänguga on ta Jyväskyla JYPi kasuks visanud kolm väravat ja andnud ühe resultatiivse söödu, millega kuulub liiga teravaimate sekka.

„Tegemist on aastate pikkuse järje- ja eesmärgikindla töö tulemusega,“ arutleb Rooba ilusa alguse põhjuste üle. „Olen pikalt seda hetke oodanud, aga koguaeg uskunud, et millalgi see tuleb. Kui on võimalus mängida ülekaalu ja teises ründekolmikus väga heade mängijatega, siis tekibki rohkem võimalusi punkte teha.“

Eelmisel ehk oma esimesel hooajal JYPis oli ta kolmanda-neljanda ründekolmiku mees, kelle terve hooaja näitajad olid 3+4 (koos play-off’idega). Tõsi, kaks kuud aastast läksid peapõrutuse nahka, mis halvimal juhul võinuks tema karjääri üldse lõpetada. Õnneks nii ei läinud.

Aga millega ta tänavu suurem usalduse on välja teeninud? Kas rassis suvel kaaslastest kõvemini? Seda Rooba ei arva. „Arvan, et kõik tegid suvel väga kõvasti tööd. Lihtsalt, Jyväskylässe tulles sõlmisin kaheaastase lepingu ning kõik oligi umbes nii läbimõeldud. Et arenen järk-järgult ja rollgi kasvab. Kui eelmine oleks olnud vähe tervem hooaeg, võib-olla oleksin juba kevadel suuremat rolli kandnud.

Aga oli, mis oli. Kahe hooaja vahel sai sellest treeneritega räägitud. Mu enda selge soov ja eesmärk olid leida koht kahes esimeses ründekolmikus ja ka ülekaalu viisikutes. See oli ka nende nägemus ja nüüd on mind siia usaldatud. Siiani pole usaldust petnud.“

Suurem roll = kasvanud vastutus, on see nauding või lisapinge? „Kindlasti nauding,“ vastab Rooba kõhkluseta. „Vastutus on suurem, aga olen seda oodanud ja tahtnud. Iga sportlane otsib lisapinget ja – vastutust. Selle nimel me spordimegi.“

Ta teab ka seda, et mida suurem roll, seda teravama pilguga teda jälgitakse. Nii fännid kui ka meedia. Soome on ju ikkagi hokimaa. „Kindlasti tuleb tase stabiilselt välja kanda, et usaldus jätkuks. Vähemalt kümnes esimeses mängus – koos hooajaeelsete ja Meistrite liiga kohtumistega – olen täitsa edukalt hakkama saanud,“ lausub Rooba.

Kui küsida hooaja eesmärkide kohta, on Rooba vastus lihtne: mängida võimalikult hästi ja satsile kasulikult ning püsida maksimaalselt terve. Statistikat ta taga ei aja, kuid praegust hoogu arvestades peaks kolme aasta eest Espoo Bluesi särgis tehtud senine parim (5+3) juba jõuludeks ületatud olema.

„Loomulikult tore, et on punktides õnnestumisi. See annab kindlasti enesekindlust, ausalt öelda ei keskendu praegu sellele. Pigem püüan iga mäng meeskonnale võimalikult kasulik olla ja treeneri usaldust veel rohkem teenida,“ lausub ta.

„Nii hokis kui kindlasti teistes sportmängudes on lugu nii, et ainult punktid ja väravad pole need, millega saab meeskonnale kasulik olla. On sadu muid asju, mida peab tegema õigesti ja hästi, et meeskond oleks edukas. Arvan, et võime väravaid ja punkte teha on minus juba aastaid olemas olnud. Ajast, mil Eestist Soome tulin.

Pigem on küsimus olnud selles, mida muidu väljakul teen. Olen arendanud oma hoki-IQd tänu millele pääsen rohkem ja paremini olukordadesse, et üldse mingeid väravaid ja punkte teha.“

Meeskondlik eesmärk on mullusel pronksiklubil konkreetne: mängida kullale. Paralleelselt üritatakse edu saavutada ka Meistrite liigas, kus eelmisel hooajal jõuti kaheksandikfinaali. Tänavust alagrupiturniiri on alustatud kolme võiduga neljast mängust.

„Meistrite liiga staatus järjest suureneb,“ ütleb Rooba. „Kindlasti ei saa seda veel võrrelda jalgpalliga, sest tegemist on noore sarjaga (asutatud 2014 – M.T.). Aga arvan, et iga osalev meeskond tahab seal edukas olla. Nii ka meie, võtame seda sarja väga tõsiselt.“