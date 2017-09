Teisipäeval sai avapaugu uus Meistrite liiga hooaeg. 32 klubi alustasid pikka ning ränka teekonda tuleval aastal Kiievis toimuva finaali suunas. Milliste satside koosseisud on kõige väärtuslikumad?



Viiendal kohal pesitseb selles edetabelis Saksamaa hiid Müncheni Bayern, kelle koosseisu koguväärtuseks on 581,4 miljonit eurot! Kusjuures, silmas tuleb pidada, et tegemist on transfermarkt.com'i hinnangutega mängija turuväärtusele. Lõuna-Saksamaa kõige kallimaks varaks on ründaja Robert Lewandowski, kelle väärtuseks hinnatakse 80 miljonit eurot - reaalselt maksaks ta ilmselt vähemalt kaks korda rohkem.

Robert Lewandowski lõi eile Meistrite liigas Baseli vastu ühe värava. (GUENTER SCHIFFMANN)



Neljandalt positsioonilt leiame Manchester City, kelle mängumeeste koguhinnaks on 588,5 miljonit eurot. Priskema osa sellest moodustavad Kevin De Bruyne ning Sergio Agüero (mõlemad 65 miljonit eurot).





SEMUD: Sergio Aguero (vasakul) ja Kevin De Bruyne on väärt sama palju. (Phil Noble)



Kolmandal real paiknevad taas inglased - Antonio Conte juhendatava Londoni Chelsea jalgpallurid maksavad kokku 614,4 miljonit krõbisevat, neist Eden Hazard 75.