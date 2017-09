Jalgpallifännid on läbi aegade hiilanud erinevate loominguliste laulukestega, mida staadionil koori kombel lõõritada. Nüüd levib sotsiaalmeedias Manchester Unitedi fännide uus viisijupp oma suvise täienduse Romelu Lukaku toetuseks.

Laul on positiivse sõnumiga, kuid selle lüürika tekitab küsimusi. Täpsemalt järgmised riimiread:



"Romelu Lukaku - he's our Belgian scoring genius,

with a 24 inch penis."



Ehk otsetõlkes: "Romelu Lukaku on meie belglasest skoorimisgeenius, kel on 24tolline peenis."