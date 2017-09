Müncheni Bayerni jalgpallimeeskond tähistas täna Thomas Mülleri 28. sünnipäeva õllerohke fotosessiooniga.

Tähelepanelik lugeja märkab, et üks mees - Franck Ribery - on kuivale jäetud. Ei, tegu pole mehe kiusamisega, vaid prantslane on tõsiusklik moslem, kellel ei sobi alkoholiga tegemist teha.

Ja mis neil meestel üll on? Ikka traditsioonilised Baieri rõivad!

Bayerni staaride rõõmus meeleolu on ka sportlikult põhjendatud, sest eile alistati Meistrite liiga alagrupiturniiri avamängus 3:0 Brüsseli Anderlecht.