Jürgen Klopp tegi küll lõpus kolm ründava vahetust, kuid numbrit tablool ei muutunud.

Ilmestav nope mängu statistikast: Liverpool tegi 23 pealelööki Sevilla viie vastu.

Mängust tasub mainida veel seda, et Sevilla peatreener Eduardo Berizzo saadeti teise poolaja keskel pingilt minema, suvel Liverpoolist Barcelonnase kibelenud Philippe Coutinho tegi hooaja esimese mängu (sekkus vahetusest pärast 2:2 väravat), paremkaitsja Joe Gomez teenis üleminutitel punase kaardi ning Ragnar Klavan jälgis kogu matši pingilt.

Moskva Spartaki fännid said hakkama korraliku sigadusega, kui tulistasid Mariboris raketiga peaaegu matši peakohtunikku.

Spartak Moscow fans almost hit the ref with a flare during the match vs. Maribor pic.twitter.com/p3XbTwQSIH