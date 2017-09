Kes on mänge näinud, teab, et Doncici punktid ei tule üldjuhul kingitusena. Jah, Sloveenia mootor on mängujuht Goran Dragic, aga tema kõrvale on vaja ka teist otsustajat.

Doncici etendused Madridi Reali särgis, aga eriti käesoleval EM-finaalturniiril Sloveenia koondises, on läinud hoobilt ajalukku. 103:97 võidetud veerandfinaalis Läti vastu kogus ta 27 punkti – enamat pole EMidel nii noorelt suutnud keegi. Kui võtta valimisse ka 19aastased, on 201 cm pikkusest sloveenist ees vaid Leedu hiiglane Sabonis, kes hiilgas 1983. aastal Nõukogude Liidu ridades 28 punktiga.

Sloveenia korvpalli verinoor staar Luka Doncic sekkub juba 18aastaselt Arvydas Sabonise ja Dražen Petrovici masti legendide mängumaale. Ilma igasuguse kahtluseta kuulub Doncic Euroopa läbi aegade suurimate talentide hulka, aga kus on sloveeni lagi? Nagu selgub, siis kõik temast pelgalt ülivõrdes ei räägi.

Doncic võttis teisipäeva õhtul väljakutse hea meelega vastu. Kolmandal veerandajal enam kui kümne punktiga taha jäänud lätlased olid Kristaps Porzingise vedamisel järgi jõudmas ning Sloveenia muidu õlitatult jooksnud rünnakul hakkasid ideed otsa saama.

Kuus minutit enne lõppu, seisul 81:79, jäi Sloveenia rünnakul Doncici peale just nelja veaga Porzingis ning Doncic purjetas kergete sammudega korvini ja tõi üle 221 cm pikkuse hiiglase käe kaks punkti juurde. Minut hiljem oli Sloveenial rünnakuaeg otsa saamas ja Doncic leidis ennast korvist kümne meetri kaugusel. Polnud probleemi – tema hädavise läks lauapõrkest ikkagi sisse.

KOTIS: Luka Doncic tabas üle Kristaps Porzingise käe mitmeid olulisi viskeid. (FIBA)

„Õppisin seda (samuti Madridi Realis mängiva) Sergio Llulli pealt, sest ta tabab alati taolisi viskeid,“ rääkis ta pärast kohtumist.

Veel minuti pärast tabas Doncic veel ühe kolmese, taas üle Porzingise. Seekord enam midagi juhuslikku ei olnud – üks-ühele tuligi Porzingis ette võtta ja tagasihüppelt kaugvise ära panna. Tegemist on elemendiga, kus Doncic on viimase aastaga märgatavalt arenenud.

Mis saab edasi? Kõigepealt tuleb EM lõpuni mängida, loodetavasti on tasuks medal, mida sloveenid on tiitlivõistlustelt juba aastaid oodanud. Poolfinaalis kohtutakse suursoosik Hispaaniaga. Valitsev Euroopa meister on rünnakul pisut tugevam kui kaitses, aga võrreldes Lätiga suudetakse Dragici ja Doncici duot ilmselt paremini ohjeldada.

Klubihooajal jätkab Doncic Realis, aga 2018. aastal ootab teda ülisuure tõenäosusega NBA. EM-turniiri ajal ei teinud Doncic saladust, et ta soovib tuleval aastal noormängijate draft’is nimekirja tipus olla. „Tore, et paljud inimesed ütlevad, et ma võiks esimene valik olla, aga pean selleks veel kõvasti tööd tegema,“ lausus ta portaalile Eurohoops.

Atleetlikkus või oskused?

Praeguse seisuga eelistatakse ookeani taga Doncicile aga eesliinimängijaid Michael Porterit, Marvin Bagley’t ja DeAndre Aytonit, kes on pikemad ja atleetlikumad.

Kokkuvõtlikult kirjeldatakse Doncicit kui suurepärast söötjat ja mitmekülgset tagamängijat, kes võib tänu noore ea kohta tugevale kehale heidelda ka äärtega. Kõrge korvpalli IQ ei suuda aga olematuks teha kesist plahvatuslikkust. Seda on võimalik arendada, aga mitte lõpmatuseni.

Pinnapealsemad hindajad on tema miinuseks lugenud ka fakti, et sloveen mängib NCAA asemel Euroliigat ja Hispaania meistrisarja. Nii olevat ta ameeriklaste jaoks paras müsteerium, sest suured meediaväljaanded armastavad keskenduda just üliõpilaskorvpallile.

Täpsed kaugvisked peaks olema just selleks relvaks, mis kahtlused hajutab. Ja kui Doncic on aastaga õppinud ennast tippude vastu nii kergelt viskele mängima, siis lagi pole veel kindlasti käes.

Stephen Curry esiletõus on näidanud, et ookeani taga on võimalik tippu tõusta ka tagamängijatel, kes ei suuda hammastega rõngasse hüpata. Ja Doncic on oluliselt atleetlikum kui eelmised Euroopast pärit kahemeetrised mängujuhid a la Zoran Planinic ja Theodoros Papaloukas.

***

Porzingis: see oli alles algus

Läti korvpallikoondis ihkas sarnaselt Sloveeniale EMil medaliheitlusesse sekkuda, aga veerandfinaalis tunnistati sloveenide ja Balkani riigi kodustatud ameeriklase Anthony Randolphi paremust ja kaotati 97:103.

Läti resultatiivseimana 34 punkti toonud Kristaps Porzingis ütles, et tegu oli unustamatu turniiriga. „Nautisin koondises mängimist, aga natuke jäi puudu. Kui järgmisel korral koondisesärgi selga tõmban, olen juba hoopis teine mängija. Areneme kindlasti edasi – see EM oli Läti korvpalli jaoks alles algus,“ lubas New York Knicksi staar.