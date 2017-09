UEFA distsiplinaarkomisjon võib tasapisi kogunema hakata, sest tänase Meistrite liiga E-grupi kohtumises Maribor - Moskva Spartak tulistasid Vene klubi fännid väljakule raketi, mis lendas ülinapilt matši peakohtunikust Deniz Aytekinist mööda.

Eeldatavasti saavad trahvi nii korraldaja Maribor kui ka fännide "omanik" Spartak.

Spartak Moscow fans almost hit the ref with a flare during the match vs. Maribor pic.twitter.com/p3XbTwQSIH