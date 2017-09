Serbia korvpallikoondis oli eile õhtul viimane meeskond, kes EMil poolfinaali jõudis. Kõva saavutus, arvestades, et võistkonnast on puudu väga paljud tegijad. Eelkõige on juttu olnud Euroopa ühe parema tagamängija Miloš Teodosici eemalejäämisest. Tänavune turniir on aga näidanud, et supertähe korvpallitossud on suurepäraselt suutnud täita 25aastane Bogdan Bogdanovic. "Ta tegi turniiri alguses klassikalise andeka noormängija vea," vihjas Serbia peatreener Aleksandar Djordjevic sellele, et Bogdanovic tahtis esiti üksi liiga palju punkte visata. "Meil oli väike jutuajamine, ta tegi omad järeldused ja järgmises mängus Türgi vastu (alagrupi kolmas mäng) andis ta üheksa resultatiivset söötu."

Sealt alates on viskav tagamängija olnud justkui mängujuhi abiline, kes lisaks skooritegemisele ka kaaslasi paremaks muudab. "Tema korvpalli IQ on kogu aeg kõrge olnud, ta on andekas kutt, aga ta on siin turniiril väga palju küpsemaks saanud," lisas Djordjevic. "Olen seepärast tema üle väga uhke!"

Bogdanovic ise ennast Teodosiciga võrdlema ei kipu, kuid usub, et hakkama on võimalik saada tematagi. "Me ei mõtle nendele mängijatele, kes turniirile tulla ei saanud," sõnas ta. "Meil on meeskonnas ikkagi 12 mängijat, kes endast parima annavad." Kuigi poolfinaalvastasele Venemaale jäädi alagrupiturniiril alla, siis mingisugust hirmu vastase ees ei tunta. "Venelased on kahtlemata väga keerulised vastased, aga nad pole võitmatud," kinnitas Bogdanovic. "Meil on nende vastu kindlasti head võimalused." Tuleval hooajal NBAs debüteeriva Bogdanovici keskmine punktisaak EMil on 19,7 punkti. Lisaks on ta andud ka 5,1 resultatiivset söötu, mis teeb temast turniiri ühe efektiivsema mängija.