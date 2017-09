Läti korvpallikoondis langes tänavusel EMil konkurentsist veerandfinaalis, kui jäädi alla Sloveeniale. Ühtlasi lõppes sellega ka peatreeneri Ainars Bagatskise leping.

Läti korvpalliliidu peasekretär Edgars Šnepsi sõnutsi soovitakse tuttava lootsiga koostööd jätkata, kuid kõik oleneb tingimustest.

"Bagatskise küsimus võetakse korvpalliliidus arutluse alla tuleval nädalal, aga isiklikus plaanis usun, et ta on väga hästi hakkama saanud," teatas Šneps Läti meediale. "Tema käe all on meeskond iga aastaga edasi arenenud."