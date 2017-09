Grete Šadeiko pages koos kaaslase Robert Griffin III ja lapsega tormisest USAst vaiksesse Eestisse, kus nad Türil end mõnusalt tunnevad.

Griffin III ja Šadeiko selgitasid "Ringvaates", et nad tutvusid sotsiaalmeedias, seisab ERRi uudisteportaalis. Noored leidsid üksteist sotsiaalmeedias, kus nad ka pikemalt suhtlema jäid.

Kuigi üheskoos elatakse USAs pusib põlisameeriklane Griffin III tublisti ka Eesti keelega. "Minu eesti keel ei ole väga hea, ma ei oska täislausetega rääkida," sõnas ta ja tõi välja, et ta oskab öelda siiski "tere", "head ööd" ja "tere päevast". "Samuti tean ma, et Grete on "minu kuninganna"."

Videost selgub veel nii mõndagi põnevat: