Sportlane on saanud nii mängukeelu ajal kui ka pärast seda hulgaliselt kriitikat. Näiteks kanadalanna Eugenie Bouchard on avalikult teatanud, et Šarapova on petis ja ta ei tohiks enam kunagi tennist mängida. Venelanna ise peab süüdistusi ja kriitikat alusetuks.

"Minu kriitikutel puuduvad faktid, mistõttu ei võta ma endal suunal tehtavaid süüdistusi eriti tõsiselt," rääkis Šarapova BBCle. "Kuna neil puuduvad taustateadmised, siis neil pole õigust mind halvustada. Need on vaid sõnad, millest saab särava pealkirja meediasse."

Venelanna lisab, et tehtud vead on teda õpetanud ja on valmis edasi minema. Sama peaksid tema sõnutsi tegema sama ka kõik konkurendid, sest ta on oma karistuse ausalt ära kandnud.

Väidetavalt kasutas Šarapova meldooniumit juba 2006. aastal ning tegi seda ka harjumusest edasi pärast selle keelustamist. Lisaks usub ta, et meldooniumil pole sportliku sooritust parandavat võimet.

"Sellest pole ühtegi vettpidavat tõestust, et meldoonium sportlast kuidagi mõjutaks," arutles Šarapova, kelle arvates polnud õige eelnimetatud ravimit keelatud ainete nimekirja panna. "Mille põhjal seda järeldatakse, et see kuidagi sportlast aitama peaks?"