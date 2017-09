Täna õhtul lähevad korvpalli EMi poolfinaalis vastamisi Hispaania ja Sloveeni. Kohtumise eel küsiti Pau Gasolilt muuhulgas ka 18aastase Luka Doncici kohta.

"Doncic on minu jaoks sel turniiril suur üllataja olnud," kiitis Hispaania korvpallilegend noort sloveeni. "Ta on väga talendikas mängija ja Sloveenia edu üks võtmetegijaid. Doncisist saab NBAs kindlasti tegija, tal on selleks vajalik kvaliteet olemas."

Tuleva mängu eel tõdes Gasol, et kuigi Hispaaniaga on kulda ja karda võidetud lademetes, siis motivatsioonist puudust pole. "Ma ei mõtle nendele kolmele EM-tiitlile, mida juba võitnud olen. Mõtlen sellele, et on väga hea võimalus järjekordne kuld võita," arutles ta.

37aastane keskmängija ei salga, et turniirile tuli favoriidina Hispaania ning nad on seda jätkuvalt. Gasoli arvates annab see pigem väikese lisamotivatsiooni ja võidunäljas on kõik mängijad.

Hispaania ja Sloveenia kohtumises pannakse pall mängu täna õhtul kell 21.30. Võitja läheb finaalis vastamisi Venemaa-Serbia paari võitjaga.