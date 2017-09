„Kodusaalis avamängust teenitud võit Flensburgi üle andis meile kõvasti enesekindlust,“ teatas Patrail rõõmsalt Õhtulehele. „Uue treeneriga on asjad sujunud ja meeskonna sisekliima on väga hea.“

Pärast nelja mänguvooru on Patraili leivaisa suveräänne liider, kui kaotatud pole ainsatki kohtumist. Võidud pole teenitud mingisuguste naljameeskondade vastu – kaks skalpi on saadud mullustelt esikolmiku võistkondadelt ning üks kuuenda koha satsilt.

Mäletatavasti lõppes Hannoveri mullune hooaeg tõelise krahhiga, kui viimasest 16 mängust ei suudetud võita ainsatki ning vaid kahes võideldi välja viik. See tõi endaga kaasa treenerivahetuse, mis uueks aastaks õhu puhtaks lõi.

„Kõik mängijad tulid sellele hooajale vastu kõva tahtmisega,“ rääkis Patrail uue lootsi Antonio Carlos Ortega mõjust. „Oleme saanud uue hingamise ja tahame pärast kohutavat eelmist aastast end tõestada.“

Kuigi võistkonna koosseis on suures osas sama, siis tänavu on mängumootor korralikult nurruma saadud. „Praegu on kõik ilusti välja tulnud,“ tunnistab Põlva vägilane. „Kaitse töötab, rünnak töötab, väravavahid on head olnud. Oleme vajalikud punkti ära võtnud.“

Suurem osa võitudest on olnud üllatused, vaid viimane skalp Nettelstedt-Lübbecke´i – tänavu kõrgliigasse tõusnud sats – vastu kuulub kohustuslikku kavva. „Alustuseks Flensburg kodus, seejärel mullune kuues meeskond Wetzlar ja veel Kiel võõrsil, kus vähesed on viimaste aastate jooksul punkte võtnud… võime väga õnnelikud olla!“ võttis Patrail kokku vaid kaheksa päeva jooksul teenitud kolm vägevat võitu.

Meeskonna võidurõõm pärast Flensburgi alistamist. (Oliver Vosshage)

Olgu siinkohal öeldud, et Flensburg lõpetas mullu hõbedaga ning Kiel pronksiga. Samuti on viimane kuulunud aastaid Saksamaa tippude hulka ning nende alistamine võõral väljakul on tõepoolest omaette saavutus. Praegu kuulub Hannoveri koosseisu vaid üks mängija, kes sellega varem hakkama saanud.

Liiga kõrgelt veel ei unista

Saavutatu mõjust annab aimu ka meeskonnas valitsevad meeleolud. „Treener ütles, et peame olukorda nautima,“ muljetas eestlane. „Pühapäeval ootab taas ees tugev vastane, aga praegu oleme esimesed ja naudimegi seda.“

Kuigi algus on erakordselt vägev, siis päris esikohast Patrail veel unistada ei julge. „Väga me oma eesmärkidest ei räägi, aga eks igaüks ikka mõtleb vähemalt Euroopas mängimisest ehk kuue parema sekka jõudmisest,“ tunnistas põlvakas.

„Sellele positsioonile käib tihe võitlus ja meie suur konkurent Leipzig võitis ka Flensburgi. Väga võrdne hooaeg kipub tänavu tulema,“ lisas ta. „Kodus võidetakse palju ja suured kaotavad. Viimastel aastatel seda väga juhtunud pole, et esikolmiku klubid oleks väiksematele alla jäänud. Tänavu on juba väga palju üllatusi olnud.“

2012. aastast Hannoveris palliva Patraili kõrgeim koht on siiani olnud avahooaja kuues. Reeglina kuulutakse 18 meeskonna konkurentsis tabeli keskosasse, halvimal juhul on jäädud 13ndaks. Mullu lõpetati pärast korraliku algust 11. kohal.

Küll aga näeb Eesti koondislane võistkonnas veel avanemata potentsiaali, mistõttu ta suvel lepingut pikendas.

Treener usaldab

„Oleme sel hooajal näidanud, et võime eesotsa klubidega võrdselt heidelda. See oli peamine põhjus, miks siia jäin,“ tõdes Patrail. „Kui oleksin eelmise hooaja lõpus arvanud, et mängime sama kehvasti edasi, siis poleks jäänud. Sisetunne ütles, et meil on nii palju häid mängijaid, et eesotsas kaasa rääkida. Seetõttu otsustasingi, et tahan selles projektis jätkata.“

Samuti mõjutas kaalukaussi tuttav keskkond. Kolm aastat tagasi opereeritud õlg teeb veel ikka kohati valu ning sealsed meeskonna arstid teavad täpselt, kuidas probleemide korral käituda. Lisaks on Hannoverist saanud Patrailile justkui teine kodu, kus talle väga meeldib.

Kui veel suvel võis vana tuttavaga jätkamine küsimärke tekitada, siis tänaseks on selge, et otsust oli igati õige. Eesti ühe parema käsipalluri klubihooaeg on saanud erakordselt hea stardi ning meie mehel on selles suur roll. Pole kahtlustki: Patrail on võitnud treeneri usalduse.

„Esimesed kaks mängu pidin palju mängujuhi kohal olema, sest põhijõud sel positsioonil sai vigastada. Mängisin keskel ja sain hästi hakkama. Treener jäi väga rahule,“ õhkas pallurist heameelt.